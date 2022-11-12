معسكر مغلق لـ الاتحاد السكندري استعدادا لاستنئاف المسابقات

يدخل فريق الاتحاد السكندري معسكرا مغلقا بداية من غدا الأحد ولمدة أسبوع.

ويقام المعسكر في أحد فنادق القاهرة ويتخلله مباراتين وديتين ضد الطيران وطلائع الجيش.

ويأتي المعسكر من أجل استعداد الاتحاد السكندري لاستئناف الدوري المصري وبداية المشوار في كأس رابطة الأندية.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري بالتساوي مع الأهلي برصيد 9 نقاط لكل منهما.

وفاز الاتحاد على أسوان والداخلية وطلائع الجيش في أول 3 جولات للدوري.

وعقب استئناف المسابقة يلعب الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة يوم 30 نوفمبر الجاري.

وينتظر الاتحاد السكندري قرعة الدور الأول من كأس الرابطة لتحديد منافسه.