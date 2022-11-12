لم يستطع السير جيدا.. مرموش يترك مباراة فولفوسبورج مصابا

السبت، 12 نوفمبر 2022 - 16:47

كتب : FilGoal

عمر مرموش أمام شتوتجارت

خرج عمر مرموش من مباراة فريقه فولفسبورج أمام هوفنهايم مصابا.

ويحل فولفسبورج اليوم السبت ضيفا على هوفنهايم لملاقاته في ملعب واين ريكار آرينا في الجولة 15 من الدوري الألماني.

وتعرض مرموش لكدمة في الظهر أثناء التحام هوائي على الكرة وسقط مصابا في الدقيقة السابعة.

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ودخل الجهاز الطبي لعلاج لاعب منتخب مصر وخرج وبدا أنه سيتم استبداله.

لكن عاد مرموش فجأة ووضح عليه عدم قدرته على السير بشكل جيد.

وسقط بعدها مرموش ودخل الجهاز الطبي ليرافقه إلى خارج الملعب ويتم استبداله.

وكان روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر ضم اسم مرموش في قائمة المنتخب المسافرة إلى الكويت لملاقاة بلجيكا في الـ18 من شهر نوفمبر الجاري.

مرموش منتخب مصر فولفسبورج
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