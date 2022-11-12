لم يستطع السير جيدا.. مرموش يترك مباراة فولفوسبورج مصابا
السبت، 12 نوفمبر 2022 - 16:47
كتب : FilGoal
خرج عمر مرموش من مباراة فريقه فولفسبورج أمام هوفنهايم مصابا.
ويحل فولفسبورج اليوم السبت ضيفا على هوفنهايم لملاقاته في ملعب واين ريكار آرينا في الجولة 15 من الدوري الألماني.
وتعرض مرموش لكدمة في الظهر أثناء التحام هوائي على الكرة وسقط مصابا في الدقيقة السابعة.
ودخل الجهاز الطبي لعلاج لاعب منتخب مصر وخرج وبدا أنه سيتم استبداله.
لكن عاد مرموش فجأة ووضح عليه عدم قدرته على السير بشكل جيد.
وسقط بعدها مرموش ودخل الجهاز الطبي ليرافقه إلى خارج الملعب ويتم استبداله.
وكان روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر ضم اسم مرموش في قائمة المنتخب المسافرة إلى الكويت لملاقاة بلجيكا في الـ18 من شهر نوفمبر الجاري.
نرشح لكم
تشكيل ليفربول – صلاح أساسي.. وإيليوت يجاور تياجو وفابينيو ضد ساوثامبتون مباشر الدوري الألماني – هوفنهايم (0) - (0) فولفسبورج.. مرموش يخرج مستبدلا قبل مواجهة بلجيكا.. مرموش أساسي مع فولفسبورج ضد هوفنهايم مواعيد مباريات اليوم 12-11-2022 والقنوات الناقلة.. ليفربول وأرسنال وتشيلسي ومرموش الدوري التركي - كوكا يشارك في تعادل ألانيا.. وتريزيجيه يغيب عن تعادل طرابزون كرول: ما يميز صلاح احتاجه شيكابالا.. وحازم إمام كان يستطيع الذهاب بعيدا مواعيد مباريات الجمعة 11 نوفمبر والقنوات الناقلة.. مصر للناشئين وكوكا ورفعت اتحاد جدة يعلن سلامة طارق حامد