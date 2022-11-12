المنتخب الأولمبي يواجه المغرب مرتين وديا

تقرر خوض منتخب مصر الأولمبي مباراتين وديا أمام المغرب في إطار الاستعداد لاستكمال التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب الأولمبي إلى المغرب الإثنين المقبل، على أن تقام المباراة الأولى يوم الخميس.

وستقام المباراة الثانية الأحد بعد المقبل.

وتأتي تلك المباريات الودية استعدادا لملاقاة زامبيا في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا والمؤهلة بدورها لأولمبياد باريس.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر بمنافسه زامبيا في شهر مارس المقبل.

وكان المنتخب تجاوز عقبة إي سواتيني في الدور الثاني بعد الفوز عليه بهدف دون رد في مجموع المباراتين.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالآتي:

حراسة المرمى: حمزة علاء - علي الجابري

الدفاع: محمد أشرف بكري - محمد مغربي - محمد طارق - ياسين السيد - أحمد عيد - محمد سمير.

الوسط: مصطفى سعد - محمد حسام - أحمد نبيل "كوكا" - عماد ميهوب - محمود جهاد - علي زعزع - عبد الغني محمد - زياد كمال - محمد شحاتة - عربي بدر - محمود صابر.

الهجوم: أسامة فيصل - عبد الرحمن عاطف - حسام أشرف.