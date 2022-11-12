المنتخب الأولمبي يواجه المغرب مرتين وديا

السبت، 12 نوفمبر 2022 - 16:00

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر الأولمبي - ميكالي

تقرر خوض منتخب مصر الأولمبي مباراتين وديا أمام المغرب في إطار الاستعداد لاستكمال التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب الأولمبي إلى المغرب الإثنين المقبل، على أن تقام المباراة الأولى يوم الخميس.

وستقام المباراة الثانية الأحد بعد المقبل.

أخبار متعلقة:
تقرير: ميلان يحتاج 100 مليون يورو لتمديد عقود ثلاثي الفريق قبل مواجهة بلجيكا.. مرموش أساسي مع فولفسبورج ضد هوفنهايم جاكبو يختار الفريق التي يرغب في الانضمام إليها الموسم المقبل

وتأتي تلك المباريات الودية استعدادا لملاقاة زامبيا في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا والمؤهلة بدورها لأولمبياد باريس.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر بمنافسه زامبيا في شهر مارس المقبل.

وكان المنتخب تجاوز عقبة إي سواتيني في الدور الثاني بعد الفوز عليه بهدف دون رد في مجموع المباراتين.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالآتي:

حراسة المرمى: حمزة علاء - علي الجابري

الدفاع: محمد أشرف بكري - محمد مغربي - محمد طارق - ياسين السيد - أحمد عيد - محمد سمير.

الوسط: مصطفى سعد - محمد حسام - أحمد نبيل "كوكا" - عماد ميهوب - محمود جهاد - علي زعزع - عبد الغني محمد - زياد كمال - محمد شحاتة - عربي بدر - محمود صابر.

الهجوم: أسامة فيصل - عبد الرحمن عاطف - حسام أشرف.

مصر الأولمبي ميكالي
نرشح لكم
استدعاء حسام عبد المجيد للمنتخب الأولمبي منتخب مصر للشباب يواجه بنين في مباراتين وديتين مدير المنتخب يكشف موعد وصول المحترفين لمعسكر مصر استعدادا للقاء بلجيكا قائمة مصر - صلاح على رأس المحترفين ولاعبي بيراميدز.. واستبعاد 11 من المعسكر الأول مران المنتخب الأولمبي - محاضرة من ميكالي.. وتألق كل اللاعبين كرة يد - الانتصار الأول.. منتخب السيدات يتفوق على تونس في أمم إفريقيا منتخب مصر يختتم معسكره الأول قبل لقاء بلجيكا تصفيات شمال إفريقيا تحت 17 عاما - منتخب مصر ينتصر بالثلاثة على تونس
أخر الأخبار
بيدري: إذا لم تفز إسبانيا بالمونديال أتمنى أن يذهب اللقب لـ ميسي.. وأريد قميص نيمار دقيقة | قطر 2022
الثالث لنهاية المونديال.. قذيفة ويلوك تحسم فوز نيوكاسل على تشيلسي 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون ضد أرسنال 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - بي إن تفكر في إذاعة مباريات المنتخبات العربية على قنواتها المفتوحة 22 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر بيولي: من الخاطئ أن نفكر في نابولي.. وكأس العالم أفضل ما سيحفز دي كيتلاري 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
لا تغير تشكيلا فائزا.. ثلاثي هجومي في أرسنال أمام ولفرهامبتون لاستغلال تعثر سيتي 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - مواجهة نارية بين الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري المرتبط ساعة | رياضات أخرى
لقاء بطلي 2006.. كانافارو يقص شريط انتصاراته مكبدا دي روسي خسارته الأولى ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية ورقم تاريخي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام توتنام 2 انتهت - تعرف على نتائج قرعة البطولات الأوروبية 3 أبطال أوروبا - مواجهتان ناريتان في ثمن النهائي.. وفرصة الثأر لـ صلاح 4 كلوب: صلاح لن يتوقف