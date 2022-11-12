قبل مواجهة بلجيكا.. مرموش أساسي مع فولفسبورج ضد هوفنهايم

السبت، 12 نوفمبر 2022 - 15:43

كتب : FilGoal

عمر مرموش مباراة فولفسبورج ودورتموند

يتواجد عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفريقه فولفسبورج استعدادا لملاقاة هوفنهايم اليوم السبت.

ويحل فولفسبورج ضيفا على هوفنهايم في ملعب راين نيكار آرينا لملاقاته في الجولة 15 من الدوري الألماني.

ويحتل فولفسبورج المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – الزمالك يوافق على فسخ عقد محترف السلة بالتراضي.. وأسباب القرار جاكبو يختار الفريق التي يرغب في الانضمام إليها الموسم المقبل ميرور: بوتر يريد ضم نجم برايتون إلى تشيلسي

فيما يأتي هوفنهايم خلفه في المركز العاشر بفارق بنقطتين فقط.

وستكون هذه هي آخر مباراة يخوضها مرموش مع فريقه قبل السفر للانضمام لمعسكر منتخب مصر استعدادا للقاء بلجيكا.

ويواجه منتخب مصر منافسه بلجيكا في الـ18 من شهر نوفمبر الجاري في مباراة ودية تقام في الكويت.

يأتي ذلك في إطار استعدادات بلجيكا لخوض منافسات كأس العالم 2022.

مرموش فولفسبورج الدوري الألماني
نرشح لكم
لم يستطع السير جيدا.. مرموش يترك مباراة فولفوسبورج مصابا تشكيل ليفربول – صلاح أساسي.. وإيليوت يجاور تياجو وفابينيو ضد ساوثامبتون مباشر الدوري الألماني – هوفنهايم (0) - (0) فولفسبورج.. مرموش يخرج مستبدلا مواعيد مباريات اليوم 12-11-2022 والقنوات الناقلة.. ليفربول وأرسنال وتشيلسي ومرموش الدوري التركي - كوكا يشارك في تعادل ألانيا.. وتريزيجيه يغيب عن تعادل طرابزون كرول: ما يميز صلاح احتاجه شيكابالا.. وحازم إمام كان يستطيع الذهاب بعيدا مواعيد مباريات الجمعة 11 نوفمبر والقنوات الناقلة.. مصر للناشئين وكوكا ورفعت اتحاد جدة يعلن سلامة طارق حامد
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) ساوثامبتون.. بداية المباراة 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لم يستطع السير جيدا.. مرموش يترك مباراة فولفوسبورج مصابا 20 دقيقة | المحترفون
برينتفورد يسقط مانشستر سيتي ويضمن لأرسنال الصدارة لنهاية العام 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ليفربول – صلاح أساسي.. وإيليوت يجاور تياجو وفابينيو ضد ساوثامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
المنتخب الأولمبي يواجه المغرب مرتين وديا ساعة | منتخب مصر
تقرير: ميلان يحتاج 100 مليون يورو لتمديد عقود ثلاثي الفريق ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الألماني – هوفنهايم (0) - (0) فولفسبورج.. مرموش يخرج مستبدلا ساعة | المحترفون
قبل مواجهة بلجيكا.. مرموش أساسي مع فولفسبورج ضد هوفنهايم ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية ورقم تاريخي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام توتنام 2 انتهت - تعرف على نتائج قرعة البطولات الأوروبية 3 أبطال أوروبا - مواجهتان ناريتان في ثمن النهائي.. وفرصة الثأر لـ صلاح 4 كلوب: صلاح لن يتوقف