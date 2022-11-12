قبل مواجهة بلجيكا.. مرموش أساسي مع فولفسبورج ضد هوفنهايم
السبت، 12 نوفمبر 2022 - 15:43
كتب : FilGoal
يتواجد عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفريقه فولفسبورج استعدادا لملاقاة هوفنهايم اليوم السبت.
ويحل فولفسبورج ضيفا على هوفنهايم في ملعب راين نيكار آرينا لملاقاته في الجولة 15 من الدوري الألماني.
ويحتل فولفسبورج المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة.
فيما يأتي هوفنهايم خلفه في المركز العاشر بفارق بنقطتين فقط.
وستكون هذه هي آخر مباراة يخوضها مرموش مع فريقه قبل السفر للانضمام لمعسكر منتخب مصر استعدادا للقاء بلجيكا.
ويواجه منتخب مصر منافسه بلجيكا في الـ18 من شهر نوفمبر الجاري في مباراة ودية تقام في الكويت.
يأتي ذلك في إطار استعدادات بلجيكا لخوض منافسات كأس العالم 2022.
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