خبر في الجول – الزمالك يوافق على فسخ عقد محترف السلة بالتراضي.. وأسباب القرار

السبت، 12 نوفمبر 2022 - 15:21

كتب : أحمد شوقي صلاح

تيريل تو هولواي

فسخ الزمالك بالتراضي عقد لاعبه تيريل تو هولواي المحترف الأمريكي في صفوف فريق كرة السلة وغادر مصر قبل ساعات.

فما هو السبب؟

حسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب الأمريكي شعر بعدم الراحة في مصر بالإضافة لحصوله على عرض آخر فطلب الرحيل وعدم إكمال الموسم.

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في الوقت ذاته وافق الزمالك على تلك الخطوة نظرا لأن اللاعب كان سيتم تقييمه خلال دورة المرتبط وهي قاربت بالفعل على الانتهاء.

هذا بالإضافة للحجز على أرصدة النادي وتأخر دفع مستحقات اللاعب وعدم قدرته على تسجيله كل ذلك أدى لاتخاذ المسؤولين القرار برحيله.

ويبدأ الزمالك الآن البحث عن محترف جديد يدعم صفوف الفريق بناء على رأي المدير الفني للفريق أحمد مرعي.

ومن المتوقع أن ينضم المحترف الجديد خلال شهر يناير المقبل استعدادا لمراحل الحسم في كافة المسابقات خلال الموسم الجاري.

كرة سلة الزمالك تو هولواي
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