جاكبو يختار الفريق التي يرغب في الانضمام إليها الموسم المقبل

اختار كودي جاكبو جناح أيندهوفن الأندية التي يرغب في اللعب في صفوفها الموسم المقبل.

كودي جاكبو النادي : أيندهوفن أيندهوفن

وتحدث جاكبو لموقع "Nos" الهولندي قائلا: "أعتقد في نهاية الموسم سأكون مستعدا لاتخاذ خطوة الانتقال".

وواصل "شعرت أنني كنت مستعدا لتلك الخطوة بداية الموسم الحالي، لكنني أصبحت مستعدا أكثر الآن".

وبسؤاله عن الأندية التي يحب الانضمام إليها أجاب "ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول".

وأتم اللاعب الهولندي حديثه "سيكون شرفا لي أن ألعب هناك، لكن ينبغي علي أولا معرفة أي فريق يناسبني أكثر".

وارتبط جاكبو بالانتقال إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي لكن فريق المدرب إريك تين هاج اختار في النهاية ضم أنتوني من أياكس.

وكان جاكبو اختير من قبل مدرب هولندا لويس فان جال ليتواجد معه في كأس العالم المقبل في قطر.

الجناح صاحب الـ23 عاما سجل 13 هدفا وصنع 17 في 23 مباراة خلال الموسم الجاري مع أيندهوفن في كل البطولات.