استدعاء حسام عبد المجيد للمنتخب الأولمبي
السبت، 12 نوفمبر 2022 - 12:51
كتب : FilGoal
قرر روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي استدعاء حسام عبد المجيد لاعب الزمالك للمعسكر الحالي للفريق.
حسام عبد المجيد
النادي : الزمالك
وكان عبد المجيد قد شارك في معسكر منتخب مصر الأول الذي انتهى يوم أمس الجمعة قبل أن يسبتعده روي فيتوريا من القائمة التي ستشارك في ودية بلجيكا.
وحاض منتخب مصر الأولمبي تدريبين على ملعب بتروسبورت خلال معسكره الحالي.
حرص ميكالى خلال التدريبات على شرح بعض الامور الفنية للاعبين فى محاضرات لا تتوقف وشدد على اللاعبين ضرورة الالتزام بها والتركيز فى تنفيذها ، للاهميتها خلال رحلة التحديات الصعبة التى تنتظر المنتخب بالتصفيات.
ويستعد منتخب مصر الأولبمي لمواجهة زامبيا في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.
وتأهل منتخب مصر للدور الحالي بعد أن فاز على إسواتيني في أول أدوار التصفيات.
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