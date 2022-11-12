بيدري: لويس إنريكي قد يقنعك بسهولة بالقفز من على منحدر

السبت، 12 نوفمبر 2022 - 12:16

كتب : FilGoal

بيدري ولويس إنريكي

أشاد بيدري لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا بمدربه في منتخب بلاده لويس إنريكي مشيرا إلى أنه يمكنه إقناعه بسهوله بالقفز من على منحدر.

وقال بيدري عبر صحيفة ماركا: "أكثر شيء يعجبني في طريقة تدريب إنريكي هو كيفية التواصل مع اللاعبين يمكنه أن يقول لك أن تقفز من على منحدر ولكنه يقول ذلك بطريقة تقنعك بالقيام به وأنك ستنجح".

وتابع "دائما ما يرسل إلينا تعليمات محددة فيمكننا أن نعرف ما علينا فعله وأنا اتفق مع ذلك لأنك إذا حصلت على رسالة طويلة فمن الممكن أن تخطئ أو تفكر في شيء آخر ولكنه يخبرنا بما علينا فعله وما سيحدث وأنت ترى أنه على حق".

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ويستعد منتخب إسبانيا للمشاركة في كأس العالم 2022 الذي ينطلق في قطر يوم 20 نوفمبر المقبل.

وجاء بيدري من ضمن اختيارات إنريكي للقائمة التي ستشارك في البطولة.

ويلعب منتخب إسبانيا في المونديال للمرة الـ16 في تاريخه ويطمح لتكرار إنجازه في التتويج باللقب بعد نسخة 2010.

ويتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الخامسة بجوار كل من ألمانيا واليابان وكوستاريكا.

وجاءت قائمة إسبانيا كالتالي:

في حراسة المرمى: أوناي سيمون "أتليتك بلباو الإسباني"- روبرت سانشيز "برايتون الإنجليزي"- ديفيد ريا "برينتفورد الإنجليزي"

في الدفاع: داني كارفاخال "ريال مدريد الإسباني"- سيزار أزبليكويتا "تشيلسي الإنجليزي"- إريك جارسيا "برشلونة الإسباني"- هوجو جويامون "فالنسيا الإسباني"- باو توريس "فياريال الإسباني"- أيمريك لابورتي "مانشستر سيتي الإنجليزي"- جوردي ألبا "برشلونة الإسباني"- خوسيه جايا "فالنسيا الإسباني"

في الوسط: سيرجيو بوسكيتس "برشلونة الإسباني"- رودريجو "مانشستر سيتي الإنجليزي"- جافي "برشلونة الإسباني"- كارلوس سولير "باريس سان جيرمان الفرنسي"- ماركوس يورينتي "أتليتكو مدريد الإسباني"- بيدري "برشلونة الإسباني"- كوكي "أتليتكو مدريد الإسباني"

في الهجوم: فيران توريس "برشلونة الإسباني"- نيكو ويليامز "أتليتك بلباو الإسباني"- يريمي بينو "فياريال الإسباني"- ألفارو موراتا "أتليتكو مدريد الإسباني"- ماركو أسينسيو "ريال مدريد الإسباني"- بابلو سارابيا "باريس سان جيرمان الفرنسي"- داني أولمو "لايبزيج الألماني"- أنسو فاتي "برشلونة الإسباني"

بيدري لويس إنريكي إسبانيا
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