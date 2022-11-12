سبورت تكشف سبب استبعاد راموس من كأس العالم

تفاجأ الكثيرون أمس الجمعة باستبعاد سيرجيو راموس من قائمة منتخب بلاده إسبانيا استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2022.

سيرخيو راموس النادي : باريس سان جيرمان إسبانيا

فما هو السبب؟

أشار التقرير في البداية إلى أن راموس كان قريبا من الانضمام لقائمة المنتخب الإسباني حتى اللحظات الأخيرة قبل إعلانها.

لكن لويس إنريكي مدرب إسبانيا كان يعرف أن انضمام راموس كان يعرف أن شخصية راموس ستجذب الكثير من الاهتمام لمعسكر المنتخب.

في الوقت ذاته تعافى أيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي في الوقت المناسب مع تطور أداء هوجو جويامون لاعب فالنسيا ما تسبب في إبعاد راموس.

ويرى إنريكي أنه يريد الحفاظ على مجموعة معينة من اللاعبين الذين يتمتعون بثقته واستوعبوا أفكاره جيدة، وأكد التقرير أن الأجواء في غرفة خلع الملابس استثنائية.

وأشار التقرير إلى أن إنريكي كان يعرف أن القرار سيكون صعبا في ظل أن هذا المونديال هو الأخير لراموس لكنه كان قرارا عليه اتخاذه.