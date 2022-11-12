منتخب مصر للشباب يواجه بنين في مباراتين وديتين

السبت، 12 نوفمبر 2022 - 11:40

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب أمام الكويت

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اتفاقه على خوض منتخب الشباب مواليد 2003 لمباراتين وديتين أمام بنين.

وتقام المباراتين في يومي 17 و20 نوفمبر الجاري في القاهرة.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية للشباب والتي ستقام خلال شهر فبراير 2023 في مصر.

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ويخوض منتخب مصر معسكرا بقيادة مدرب الفريق محمود جابر حاليا.

وأدى الفريق أمس الجمعة تدريبه الثاني على ملعب الدفاع الجوي الفرعي.

وكان منتخب الشباب قد حصل على وصافة البطولة العربية والتي أقيمت في السعودية.

وخسر منتخب الشباب وقتها من المنتخب السعودي بركلات الترجيح.

منتخب مصر للشباب محمود جابر
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