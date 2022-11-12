بامبو عن فترة إيقافه: لم أخرج من منزلي أو أتناول الطعام.. و 4 أشهر فقط تعتبر براءة

السبت، 12 نوفمبر 2022 - 11:11

كتب : FilGoal

كريم بامبو - البنك الأهلي

تحدث كريم بامبو لاعب البنك الأهلي عن فترة الإيقاف التي تعرض لها بسبب المنشطات والصعوبات التي مر بها خلالها.

كريم بامبو

النادي : البنك الأهلي

البنك الأهلي

وكان بامبو قد تعرض للإيقاف من قبل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لمدة 4 أشهر في شهر نوفمبر من عام 2021.

وقال بامبو عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أثناء فترة الإيقاف ظللت في المنزل لمدة شهرين لأنني كنت اتعرض لبعض المضايقات في الشارع وحدث لي موقف أمام زوجتي وإبني وكانت أصعب فترة في حياتي".

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واستمر "إيقافي كان سيمتد لعامين ولكن بعض التحقيق علموا إنني حصلت على حبوب للتخسيس ولكن كانت تحتوي على مادة محظورة لذلك تقلصت العقوبة إلى 4 أشهر فقط وهذه تعتبر براءة وفي الطبيعي أنا لا أحب أن أتناول أي أدوية أو مضادات حيوية لأنني أخاف".

وتابع "أشرف نصار رئيس النادي وكريم حسن شحاتة وقفا معي جدا أثناء تلك الفترة وأخبروني إنني سأتواجد بشكل طبيعي وإنها فترة وستمر والعقوبة كانت تشمل الحرمان من التدريب أو الحصول على أي أموال من النادي على أن تكون بداية التدريب قبل شهر واحد فقط من نهاية العقوبة".

وواصل "دخلت في حالة من الاكتئاب ولم أكن آكل نهائيا وحاولت التدرب بشكل فردي بعيدا عن النادي ولكن حالتي النفسية كانت صعبة".

وكشف "الحبوب التي تناولتها كانت تحتوي على مادة سيميتروبين ولكن لم تكتب في الوصف الخاص به لذلك لم أكن أعرف أنها متواجدة ولن أنسى ذلك الاسم أبدا على الرغم من صعوبته".

صاحب الـ 29 عاما بدأ الموسم الحالي بشكل جيد وسجل هدفين خلال 3 مباريات شارك بهم.

وفي الموسم الماضي وبعد نهاية فترة الإيقاف شارك بامبو في 26 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع هدفين.

كريم بامبو البنك الأهلي الدوري المصري
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