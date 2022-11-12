تقرير برازيلي: بالميراس يرفض عرضا ضخما من سان جيرمان لضم إندريك.. وتشيلسي ينافس

السبت، 12 نوفمبر 2022 - 01:23

كتب : FilGoal

إندريك فيليبي - بالميراس

رفض نادي بالميراس البرازيلي عرضا بقيمة 45 مليون يورو مقدما من باريس سان جيرمان الفرنسي لضم الشاب إندريك.

وبحسب شبكة ESPN البرازيلية فأن النادي البرازيلي رفض العرض مباشرة.

وأوضح التقرير أن باريس سان جيرمان سيرفع عرضه لـ 60 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي للموهبة البرازيلية.

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ويجد الباريسيون منافسة من تشيلسي الإنجليزي الذي يستعد للتنافس بقيمة 60 مليون يورو لضم اللاعب البالغ 16 عاما.

وكشف التقرير أن المقربون من اللاعب أوضحوا أن القرار بيده في ظل رغبته في اللعب بالدوري الإنجليزي عندما يغادر البرازيل.

وسبق أن كشفت صحيفة "ذا تايمز" أن تياجو سيلفا قائد منتخب البرازيل حاول إقناع اللاعب للانضمام للبلوز.

ويظهر أيضا اهتماما من قطبي إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة.

ولن يستطيع إندريك من مغادرة البرازيل للاحتراف في أوروبا إلا عندما يصبح بعمر 18 عاما وهو ما سيحدث في 2024.

ويستمر تعاقده مع بالميراس حتى 2025 بشرط جزائي يصل لـ 60 مليون يورو.

وشارك إندريك بقميص بالميراس في 6 مباريات هذا الموسم سجل 3 وصنع 1 وحقق لقب الدوري البرازيلي.

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