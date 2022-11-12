مدير المنتخب يكشف موعد وصول المحترفين لمعسكر مصر استعدادا للقاء بلجيكا

أوضح محمد غرابة المدير الإداري لمنتخب مصر موعد وصول المحترفين للمعسكر المُقام في الكويت استعدادا للقاء بلجيكا.

وأعلن روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر قائمة تضم 24 لاعبا لمواجهة بلجيكا يوم 18 نوفمبر المقبل. (طالع التفاصيل)

وقال محمد غرابة عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "متحسمون لمواجهة بلجيكا، واللقاء سيبدأ في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وأتمنى حضور الجالية المصرية في الملعب ليكونوا دافع لنا".

وأضاف "سعة الملعب 65 ألف متفرج، والشركة المنظمة طرحت التذاكر بالفعل، وقبل المباراة بنسبة تتراوح بين 80% لـ 90% من عدد التذاكر ستكون بيعت".

وأردف "المنتخب يسافر إلى الكويت يوم الأحد المقبل، وينضم محمد صلاح لمعسكر المنتخب يوم 13 نوفمبر صباحا، وفي نفس اليوم أحمد حجازي وطارق حامد وأحمد حسن كوكا ومحمد النني، ثم مصطفى محمد سيصل يوم 14، ولم يتحدد بعد موعد عودة مرموش بين 13 أو 14، سيكون المنتخب كامل العدد يوم 14 نوفمبر".

وواصل "سنعود إلى القاهرة يوم 19 نوفمبر وهو اليوم التالي لمباراة بلجيكا".

وأكمل "فيتوريا يرى أن اللاعبين لديها مستقبل، ويضمهم من أجل ما يُظهروا ما لديهم أمامه عينه وهو يمتلك القدرة على إخراج أفضل ما لديهم، ويريد أن يشعر باللاعبين في أرض الملعب حتى يُخرج منهم الجديد أو ما لم يكتشفه اللاعب في نفسه".

وتابع عن إصابة محمود متولي وتعذر استدعاء ياسر إبراهيم قائلا: "الأمور الطبية تخص محمد أبو العلا طبيب المنتخب، وفيتوريا يجعلني أتواصل مع اللاعبين والأندية لضمهم للمنتخب، وبالفعل لم يصلنا أي تقرير طبي بشأن شكوى متولي من الإصابة".

وشدد "فيتوريا لا يحب أن يتدخل أحدا في عمله".

وأوضح "التنسيق مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي كان بسيطا جدا بخصوص ضم ياسر إبراهيم، وتواصلت مع فيتيوريا وأخبرته بما حدث، وأخبرني أن أضم لاعب آخر لتكون فرصة له لمشاهدة لاعب جديد وضم في النهاية خالد صبحي".

وواصل "أتواصل مع كل مشرفي ومديري الكرة في الأندية والعلاقة جيدة معهم جميعا، وتواصلت مع هاني سعيد المدير الرياضي لضم لاعبي بيراميدز بعد مباراتي الكونفدرالية".

وأتم "روي فيتوريا يريد بدأ مشروع من سن محدد ليرى مستقبل هؤلاء اللاعبين، ليضع خطة لـ 4 سنوات قادمة، وما سيفيد المنتخب".