خبر في الجول - موقف الونش في مرحلتي العلاج الطبيعي والتأهيل

السبت، 12 نوفمبر 2022 - 00:33

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

إصابة الونش مع الزمالك أمام سموحة

تحدد موعد عودة محمود حمدي "الونش" عقب إجراء عملية جراحية في إنجلترا، وماذا سيفعل في الفترة المقبلة قبل العودة للملاعب؟

وخضع الونش مدافع الزمالك ومنتخب مصر لجراحة ناجحة في إنجلترا في أوتار العضلة الخلفية.

وحسبما علم FilGoal.com فأن الونش سيعود إلى القاهرة خلال أسبوع، وسيبدأ مرحلة العلاج الطبيعي لمدة 6 أسابيع.

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وعقب تلك الفترة سيبدأ مرحلة التأهيل.

وحتى الآن لم يتم تحديد موقفه من السفر خارج البلاد لإجراء عملية التأهيل.

وإذا تم حسم أمر سفر للخارج فمن المرجح أن تكون الخيارات المتاحة هي قطر والإمارات أو دولة أخرى.

ولماذا لم يحدد الزمالك موقف الونش من السفر للتأهيل؟ لأنها ستبدأ بعد شهر ونصف من مرحلة العلاج الطبيعي، لذلك من المبكر تحديد الأمر الآن.

وتعرض الونش للإصابة في أوتار العضلة الخلفية ومن المنتظر أن يغيب لفترة تصل إلى 6 شهور.

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