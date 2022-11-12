الكومي: أنصح عبد الرحمن مجدي "يلم الدور".. وهذه حقيقة عدم حصوله على مستحقاته

تحدث يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي عن أسباب عرض عبد الرحمن مجدي لاعب الفريق للبيع في انتقالات يناير المقبلة، كما وضح حقيقة عدم حصوله على مستحقاته.

وقال الكومي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "غير صحيح أن عبد الرحمن مجدي تقدم بشكوى ضد النادي. عبد الرحمن مجدي معروض للبيع لأنه يريد الرحيل ووكيله أتى بعروض".

وأضاف "فترة الانتقالات في يناير، وذلك بعد شهرين. لا مشكلة في عرضه للبيع الآن، إذا أتاه عرض جاد سنبيعه والجماهير مؤيدة لنا".

وأوضح "لا يوجد تجميد للاعب أو أي شيء كذلك. كما حصل على كل مستحقاته. هو يتحدث عن السنة الجديدة. لم نمنح الكثير من اللاعبين حتى الآن (مستحقات الموسم الجديد)، ولكننا سنقدمها على دفعات".

وتابع "اللاعب لم يتقدم بشكوى بل قدم إنذارا. هو يقول إنه لم يفعل ذلك وأن المحامي هو من أرسلها، ولكن المحامي لا يتصرف من تلقاء نفسه".

وواصل الكومي "أنصحه "يلم الدور" فهو نجم كبير، وأن يرحل تاركا فكرة جيدة عنه".

وتعرض صالح جمعة لاعب الفريق لانتقادات بسبب زيادة وزنه في ودية الإسماعيلي الأخيرة.

وعلق الكومي على ذلك قائلا: "أنصح الناس بعدم الحديث عنه وكذلك الإعلام. لنفترض أنه مريض. نحن نحاول أن نصلح من شأنه و(المدرب خوان كارلوس) جاريدو يعلم ذلك".

وبعد أن سُئل عن طبيعة حالة جمعة اكتفى بالقول: "هو يعاني من إصابة".

ولعب الإسماعيلي مباراتين حتى الآن في الموسم الجديد (2022-2023) من الدوري المصري الممتاز.

شهدت الأولى خسارته أمام الأهلي بهدف دون رد، بينما خسر الثانية أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف وحيد.