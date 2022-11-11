3 هدافين في قائمة ألمانيا.. دورتموند يسقط أمام مونشنجلادباخ في مباراة 6 أهداف

سقط بوروسيا دورتموند بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعته مع مونشنجلادباخ لحساب منافسات الجولة الـ15 من الدوري الألماني.

وتعقد موقف بوروسيا دورتموند في جدول الترتيب قبل استراحة كأس العالم الذي ينطلق منافساته نهاية الشهر الجاري.

وبهذه النتيجة، توقف رصيد دورتموند عند النقطة 25 في المركز السادس فيما رفع مونشنجلادباخ رصيده عند النقطة 22 في المركز السابع.

وافتتح جوناس هوفمان التسجيل لـ بوروسيا مونشنجلادباخ عند الدقيقة 4 قبل أن يعادل يوليان براندت لـ دورتموند في الدقيقة 19.

وأضاف الجزائري رامي بن سبعيني الهدف الثاني لـ مونشنجلادباخ عند الدقيقة 26 وتبعه ماركوس ثورام بالهدف الثالث في الدقيقة 30.

وقلص نيكو شلوتيربيك الفارق لـ بوروسيا دورتموند عند الدقيقة 40 قبل أن يطلق كواديو كوني لاعب مونشنجلادباخ هدف الحسم في الدقيقة 46.

6 أهداف شهدتها المباراة، 3 منها من لاعبين متواجدين بالفعل في قائمة ألمانيا المستدعاة من قبل هانز فيليك المدير الفني: جوناس هوفمان ويوليان براندت ونيكو شلوتيربيك.

وأعلن فليك أمس الخميس عن قائمة الـ26 لاعبا لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر. (تعرف على القائمة)

وتلعب ألمانيا في المجموعة الخامسة رفقة منتخبات اليابان وإسبانيا وكوستاريكا.

ويستهل منتخب ألمانيا مشواره بمواجهة اليابان في 23 نوفمبر الجاري، ثم إسبانيا 27 نوفمبر، وأخيرا كوستاريكا في الأول من ديسمبر.