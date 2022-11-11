3 هدافين في قائمة ألمانيا.. دورتموند يسقط أمام مونشنجلادباخ في مباراة 6 أهداف

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 - 23:45

كتب : FilGoal

بوروسيا دورتموند - يورسيا مونشنجلادباخ

سقط بوروسيا دورتموند بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعته مع مونشنجلادباخ لحساب منافسات الجولة الـ15 من الدوري الألماني.

وتعقد موقف بوروسيا دورتموند في جدول الترتيب قبل استراحة كأس العالم الذي ينطلق منافساته نهاية الشهر الجاري.

وبهذه النتيجة، توقف رصيد دورتموند عند النقطة 25 في المركز السادس فيما رفع مونشنجلادباخ رصيده عند النقطة 22 في المركز السابع.

أخبار متعلقة:
لن تحتاجه ألمانيا؟ كروس يقود ريال مدريد للفوز على قادش قائمة ألمانيا - غياب رويس وهوملز.. وعودة جوتزه في كأس العالم يوم مواجهة إسبانيا ضد ألمانيا.. الكشف عن موعد مباريات ربع نهائي كأس مصر تيمو فيرنر يغيب عن ألمانيا في كأس العالم

وافتتح جوناس هوفمان التسجيل لـ بوروسيا مونشنجلادباخ عند الدقيقة 4 قبل أن يعادل يوليان براندت لـ دورتموند في الدقيقة 19.

وأضاف الجزائري رامي بن سبعيني الهدف الثاني لـ مونشنجلادباخ عند الدقيقة 26 وتبعه ماركوس ثورام بالهدف الثالث في الدقيقة 30.

وقلص نيكو شلوتيربيك الفارق لـ بوروسيا دورتموند عند الدقيقة 40 قبل أن يطلق كواديو كوني لاعب مونشنجلادباخ هدف الحسم في الدقيقة 46.

6 أهداف شهدتها المباراة، 3 منها من لاعبين متواجدين بالفعل في قائمة ألمانيا المستدعاة من قبل هانز فيليك المدير الفني: جوناس هوفمان ويوليان براندت ونيكو شلوتيربيك.

وأعلن فليك أمس الخميس عن قائمة الـ26 لاعبا لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر. (تعرف على القائمة)

وتلعب ألمانيا في المجموعة الخامسة رفقة منتخبات اليابان وإسبانيا وكوستاريكا.

ويستهل منتخب ألمانيا مشواره بمواجهة اليابان في 23 نوفمبر الجاري، ثم إسبانيا 27 نوفمبر، وأخيرا كوستاريكا في الأول من ديسمبر.

الدوري الألماني بوروسيا دورتموند بوروسيا مونشنجلادبخ كأس العالم ألمانيا
نرشح لكم
قائمة إيطاليا - مفاجأة مانشيني.. لاعب يبلغ من العمر 16 عاما ولم يلعب في الدوري بايرن ميونيخ يجدد عقد حارس مرماه الدوري التركي - كوكا يشارك في تعادل ألانيا.. وتريزيجيه يغيب عن تعادل طرابزون لياو يحصد جائزة لاعب الشهر في الدوري الإيطالي هل تسببت سخرية جريليش في انفجار ألميرون؟ اللاعب يرد ميلان يعلن مديره التنفيذي الجديد عقب رحيل جازيديس مؤتمر تين هاج: مارسيال نوعي المفضل وهذه مشكلته.. ولا تظلموا فان دي بيك بـ "فكرة رومانسية" مؤتمر كلوب: عودة ماتيب واتفاق بشأن كأس العالم.. والنسخة الشقراء من أليسون
أخر الأخبار
الكومي: أنصح عبد الرحمن مجدي "يلم الدور".. وهذه حقيقة عدم حصوله على مستحقاته 10 دقيقة | الكرة المصرية
هل ماني سيشارك في كأس العالم؟ سيسيه يجيب 14 دقيقة | قطر 2022
3 هدافين في قائمة ألمانيا.. دورتموند يسقط أمام مونشنجلادباخ في مباراة 6 أهداف 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العالم - فهد الأحمد الصباح.. شهيد دسمان الذي دخل تاريخ المونديال للأسباب الخاطئة ساعة | تقرير في الجول
اختبر معلوماتك - هل تتذكر نهائي كأس العالم 1986 جيدا؟ ساعة | قطر 2022
مؤتمر فان جال - عن الإيمان بالخرافات.. ومشاهدة لاعبو هولندا عراة 2 ساعة | قطر 2022
قائمة إيطاليا - مفاجأة مانشيني.. لاعب يبلغ من العمر 16 عاما ولم يلعب في الدوري 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بايرن ميونيخ يجدد عقد حارس مرماه 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية ورقم تاريخي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام توتنام 2 انتهت - تعرف على نتائج قرعة البطولات الأوروبية 3 أبطال أوروبا - مواجهتان ناريتان في ثمن النهائي.. وفرصة الثأر لـ صلاح 4 كلوب: صلاح لن يتوقف