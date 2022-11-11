اختبر معلوماتك - هل تتذكر نهائي كأس العالم 1986 جيدا؟

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 - 22:37

كتب : FilGoal

كأس العالم 1986

هل تتذكر نهائي كأس العالم 1986 جيدا؟

هل تعرف من حمل اللقب في النهاية، ومن هو أفضل لاعب في البطولة؟

اختبر معلوماتك ونافس أصدقائك في هذا الاختبار.

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ماذا تعرف عن نهائي كأس العالم 1986؟ يمكنك أن تختبر معلوماتك من هنــــــــــــــــــــا.

كأس العالم 1986 اختبر معلوماتك
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