قائمة إيطاليا - مفاجأة مانشيني.. لاعب يبلغ من العمر 16 عاما ولم يلعب في الدوري

أعلن روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا عن قائمة الفريق لأجل توقف نوفمبر الدولي.

ولم يتأهل الأزوري إلى كأس العالم 2022، بعد خروجه من نصف نهائي الملحق الأوروبي على يد مقدونيا الشمالية.

ويلعب منتخب إيطاليا مباراتين وديتين في توقف نوفمبر الدولي، الأولى أمام ألبانيا يوم الأربعاء 16 نوفمبر.

أما الثانية فستكون أمام النمسا يوم الأحد 20 نوفمبر، وهو نفس يوم افتتاح كأس العالم في قطر بمواجهة البلد المضيف أمام الإكوادور.

وضمت القائمة 31 لاعبا، بينهم 25 لاعبا من الدوري الإيطالي و6 من خارجه، بواقع 2 من الدوري الفرنسي، أو باريس سان جيرمان على وجه التحديد، و3 من الدوري الإنجليزي، وواحد من الدوري الألماني.

وسيتواجد مع المنتخب 5 لاعبين من يوفنتوس، و4 من إنتر ميلان، ومثلهم من نابولي، و2 من روما وواحد من ميلان.

أبرز مفاجآت القائمة كانت ضم سيموني بافوندي مهاجم أودينيزي البالغ من العمر 16 عاما فقط، والذي لم يلعب أي مباراة مع الفريق الأول هذا الموسم.

ظهوره الأول في الدوري الإيطالي أتى في آخر 22 دقيقة من عمر الموسم الماضي أمام ساليرنيتانا.

وجاءت قائمة الأزوري كالتالي:

حراسة المرمى:

جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان الفرنسي)

أليكس ميريت (نابولي)

إيفان بروفيديل (لاتسيو)

جولييلمو فيكاريو (إمبولي)

خط الدفاع:

فرانشيسكو أتشيربي (إنتر ميلان)

أليساندرو باستوني (إنتر ميلان)

ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)

جيوفاني دي لورنزو (نابولي)

فيديريكو ديماركو (إنتر ميلان)

إيمرسون بالميري (وست هام يونايتد الإنجليزي)

فيديريكو جاتي (يوفنتوس)

باسكال مازوكي (ساليرنيتانا)

جورجيو سكالفيني (أتالانتا)

رافاييل تولوي (أتالانتا)

خط الوسط:

نيكولو باريلا (إنتر ميلان)

برايان كريستانتي (روما)

نيكولو فايولي (يوفنتوس)

دافيدي فراتيسي (ساسولو)

فابيو ميريتي (يوفنتوس)

ماتيو بيسينا (مونزا)

صامويلي ريتشي (تورينو)

ساندرو تونالي (ميلان)

ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان الفرنسي)

خط الهجوم:

فيديريكو كييزا (يوفنتوس)

ويلفريد جنونتو (ليدز يونايتد الإنجليزي)

فينشنزو جريفو (فرايبورج الألماني)

سيموني بافوندي (أودينيزي)

ماتيو بوليتانو (نابولي)

جياكومو راسبادوري (نابولي)

جيانلوكا سكاماكا (وست هام يونايتد الإنجليزي)

نيكولو زانيولو (روما)