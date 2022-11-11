بايرن ميونيخ يجدد عقد حارس مرماه

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 - 21:36

كتب : FilGoal

سفين أولريخ - بايرن ميونيخ

أعلن بايرن ميونيخ الألماني عن تجديد عقد حارسه سفين أولرايش، ليمتد حتى صيف 2024.

وكان العقد السابق ينتهي بنهاية الموسم الحالي 2022-2023، أي في يونيو القادم.

ويعد أولرايش -34 عاما- هو الخيار الثاني بعد مانويل نوير أسطورة الحراسة الألمانية.

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ولعب الحارس 86 مباراة رسمية بقميص البافاري.

كما توج بلقب الدوري الألماني 7 مرات، وكأس ألمانيا 3 مرات، والسوبر الألماني 6 مرات، ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي مرة واحدة.

وبدأ أولرايش مسيرته في أندية محلية صغيرة حتى وصل إلى ناشئي شتوتجارت عام 1998.

وواصل الحارس تدرجه بين الصفوف حتى بلغ الفريق الأول في عام 2008.

وفي صيف 2015 انتقل أولرايش إلى بايرن ميونيخ للمرة الأولى مقابل 3.5 مليون يورو.

وبعد 5 أعوام، رحل الحارس إلى هامبورج في صفقة انتقال في أكتوبر 2020.

ولكن بعد عام واحد، عاد أولرايش مرة أخرى إلى البافاري في صفقة انتقال حر أيضا، وذلك في صيف 2021.

بايرن ميونيخ الدوري الألماني سفين أولرايش
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