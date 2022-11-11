قائمة مصر - صلاح على رأس المحترفين ولاعبي بيراميدز.. واستبعاد 11 من المعسكر الأول

أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر قائمة المعسكر الثاني في الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر استعدادا لودية بلجيكا المقرر لها يوم 18.

واستبعد فيتوريا من المعسكر الأول كل من: محمود جاد وباهر المحمدي وحسام عبد المجيد وعبد الله جمعة ومروان عطية وعمرو السيسي وأحمد عبد القادر ومصطفى عبد الرؤوف "زيكو" ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان ومروان حمدي.

وضم من بيراميدز كل من: أحمد الشناوي وعلي جبر وأسامة جلال ومحمد حمدي، بعد نهاية مشاركتهم في الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المحترفين كل من: أحمد حجازي وطارق حامد ومحمد النني ومحمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجية" وعمر مرموش ومصطفى محمد وأحمد حسن كوكا.

وتضم قائمة الفراعنة 24 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد عواد (الزمالك).

الدفاع: عمر جابر (الزمالك) - أكرم توفيق (الأهلي) - أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي) - علي جبر (بيراميدز) - أسامة جلال (بيراميدز) - محمود علاء (الاتحاد) - محمد حمدي (بيراميدز) - حسين السيد (المصري).

الوسط: طارق حامد (اتحاد جدة السعودي) - حمدي فتحي (الأهلي) - محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - إمام عاشور (الزمالك) - محمود حمادة (فاركو) - محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) - طاهر محمد طاهر (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - محمود حسن "تريزيجية" (طرابزون سبور التركي).

الهجوم: أحمد حسن كوكا (ألانيا سبور التركي) -عمر مرموش (فولفسبورج الألماني) - مصطفي محمد (نانت الفرنسي).



































ويحصل الفريق على راحة سلبية غدا السبت ثم السفر يوم الأحد إلى الكويت استعدادا لودية بلجيكا المقرر لها 18 نوفمبر الجاري.

أقام منتخب مصر معسكره على فترتين الأولى من 7 إلى 11 نوفمبر والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.

ويعود المنتخب للقاهرة يوم 19، عقب خوض ودية بلجيكا.