مدرب شبان قنا لـ في الجول: سافرنا بعد تعديل موعد مباراتنا أمام المنيا ثم تأجلت

تأجل موعد مباراة المنيا وشبان قنا في مجموعة الصعيد ضمن منافسات الدرجة الثانية لأجل غير مسمى.

وقال كمال الزين المدير الفني لـ FilGoal.com: "تأجلت مباراتنا مع المنيا في افتتاحية الجولة بسبب عدم موافقة الأمن".

وأضاف "المباراة من الأساس كان من المفترض أن تقام يوم الاثنين ثم تغيّر الموعد للسبت".

وأتم "نحن سافرنا من قنا من المنيا في خضم المعاناة المادية، فلماذا تم تغيير موعدها من الأساس إذ لم يكن هناك موافقة أمنية".

ويحتل شبان القنا المركز الثامن في ترتيب مجموعة الصعيد بعد مرور 4 جولات، فاز في مباراة وخسر مثلها وتعادل في اثنين.

فيما يأتي المنيا في المركز الـ14 برصيد نقطتين.

وكان من المقرر أن يواجه شبان قنا نظيره المنيا غدا السبت في افتتاحية الجولة الخامسة لمجموعة الصعيد من المسابقة.