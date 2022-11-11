مران المنتخب الأولمبي - محاضرة من ميكالي.. وتألق كل اللاعبين

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 - 20:59

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأولمبي

واصل منتخب مصر الأولمبي تدريباته في ثاني أيام معسكره المغلق.

ويعقد المنتخب الأولمبي معسكره ضمن خطة الاستعداد لمواجهة زامبيا فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وقاد البرازيلى روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب، التدريبات مع جهازه المعاون، وحرص ميكالي في بداية المران على شرح بعض الأمور الفنية للاعبين في محاضرة قصيرة جدا.

وشدد على اللاعبين ضرورة الالتزام بها والتركيز في تنفيذها.

وشهد المران عدة فقرات، حيث قاد ليوناردو مخطط الأحمال التدريبات البدنية لرفع معدلات اللياقة.

وتولى تياجو المدرب العام ووائل رياض التدريبات الفنية تحت إشراف ميكالي.

وقاد عصام الحضري تدريبات حراس المرمى، وشهد التدريب تألق كل اللاعبين الذين أشعلوا المنافسة لنيل ثقة ميكالي.

وانتظم منتخب مصر الأولمبي، أمس الجمعة، فى معسكر مغلق، والتي شهدت تواجد عصام الحضري مدرب حراس المنتخب.

وتقام تصفيات إفريقيا في المغرب ويصعد أول 3 منتخبات فيها إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بشكل مباشر.

وتعد مصر حاملة لقب النسخة السابقة التي أقيمت في القاهرة عام 2019 وتأهلت من خلالها إلى أولمبياد طوكيو تحت قيادة شوقي غريب.

وتتوقف مسابقة الدوري في الوقت الحالي بسبب إقامة مؤتمر قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ حتى يوم 18 من شهر نوفمبر الجاري.

وسيتم استئناف مسابقة الدوري يوم 23 من الشهر الجاري بثلاث مباريات مؤجلة.

مران منتخب مصر الأولمبي مصر الأولمبي روجيرو ميكالي
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