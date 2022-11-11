كرة يد - الانتصار الأول.. منتخب السيدات يتفوق على تونس في أمم إفريقيا

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 - 20:09

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة اليد - سيدات

حقق منتخب مصر للسيدات مفاجأة مدوية بالفوز على تونس بنتيجة 22-21 في ثاني المباريات بدور المجموعات من أمم إفريقيا.

ويعود منتخب مصر للمشاركة في البطولة لأول مرة بعد 10 سنوات الغياب.

وتفوقت سيدات مصر في الشوط الأول بنتيجة 11-9 وحافظن على التفوق في الشوط الثاني، ليحققن الفوز الأول.

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وخسر المنتخب المصري للسيدات بفارق هدف وحيد عن منتخب الكونغو في ريمونتادا لم تكتمل.

وحسم منتخب الكونغو اللقاء بنتيجة 21-20 ليحقق ثاني انتصاراته بعد تغلبه أمس الأربعاء على غينيا بنتيجة 25-21.

وتقام بطولة أمم إفريقيا لسيدات كرة اليد في الفترة من 9 إلى 19 نوفمبر المقبل في السنغال، ويتأهل منها أول أربعة منتخبات إلى بطولة العالم 2023.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار منتخبات تونس والمغرب والكونغو وغينيا.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي، بينما أفضل فريقين يحققا المركز الثالث من المجموعات الثلاثة يرافقهم في دور الثمانية.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره المغربي يوم الأحد المقبل 13 نوفمبر في الثاني عصرا.

وتختتم منافسات دور المجموعات يوم الإثنين بمواجهة بين مصر وغينيا في الثانية ظهرا.

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