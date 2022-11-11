قائمة قطر - نصفها من السد.. الهيدوس والمعز وعفيف يقودون صاحب الأرض في كأس العالم

أعلن فيليكس سانشيز مدرب منتخب قطر عن قائمة البلد المضيف النهائية لخوض منافسات كأس العالم 2022.

وشهدت القائمة انضمام 26 لاعبا، جميعهم من الدوري القطري.

نصيب الأسد جاء من نصيب نادي السد، بوجود 13 لاعبا من صفوفه مع المنتخب.

في المركز الثاني أتى الدحيل بـ 6 لاعبين أبرزهم المعز علي مهاجم الفريق.

الغرافة يملك 3 لاعبين في قائمة قطر النهائية، بينما يملك الريان لاعبين اثنين، وأخيرا يمثل العربي والوكرة لاعب واحد لكل منهما.

وإليكم قائمة قطر النهائية لخوض منافسات كأس العالم 2022:

حراسة المرمى:

سعد الشيب (السد)

مشعل برشم (السد)

يوسف حسن (الغرافة)

خط الدفاع:

بيدرو ميجيل (السد)

مصعب خضر (السد)

طارق سلمان (السد)

بسام الراوي (الدحيل)

بوعلام خوخي (السد)

عبد الكريم حسن (السد)

همام أحمد (الغرافة)

جاسم جابر (العربي)

خط الوسط:

علي أسد (السد)

عاصم مدابو (الدحيل)

محمد وعد (السد)

سالم الهاجري (السد)

مصطفى طارق (السد)

كريم بوضياف (الدحيل)

عبد العزيز حاتم (الريان)

نايف الحضرمي (الريان)

إسماعيل محمد (الدحيل)

خط الهجوم:

أحمد علاء الدين (الغرافة)

حسن الهيدوس (السد)

أكرم عفيف (السد)

المعز علي (الدحيل)

محمد مونتاري (الدحيل)

خالد منير (الوكرة)

اللحظة المرتقبة لدى الجميع⏳😍! نقدم لك اختياريات المدرب فيليكس سانشيز لقائمة #العنابي لبطولة كأس العالم 2022🏆. لاعبي منتخبنا الوطني نؤمن بكم وبقدراتكم .. كل التوفيق لكم 👏🇶🇦#كلنا_العنابي#العنابي_أقوى_بتشجعيكم pic.twitter.com/Hg4BlsSwTD — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) November 11, 2022

ويلعب العنابي في المجموعة الأولى رفقة منتخبات هولندا والسنغال والإكوادور.

يبدأ صاحب الأرض فعاليات المونديال بمباراة الافتتاح ضد الإكوادور يوم الأحد 20 نوفمبر.

المباراة الثانية ستكون ضد السنغال، يوم الجمعة 25 نوفمبر.

وأخيرا يلتقي المنتخب القطري مع نظيره الهولندي يوم الثلاثاء 29 نوفمبر في ختام منافسات المجموعة الأولى.

ويلعب منتخب قطر كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، بصفته البلد المضيف.