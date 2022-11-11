منتخب مصر يختتم معسكره الأول قبل لقاء بلجيكا
الجمعة، 11 نوفمبر 2022 - 19:46
كتب : FilGoal
اختتم منتخب مصر معسكره الأول والذي انطلق يوم 7 حتى 11 نوفمبر الجاري.
ويحصل الفريق على راحة سلبية غدا السبت ثم السفر يوم الأحد إلى الكويت استعدادا لودية بلجيكا المقرر لها 18 نوفمبر الجاري.
وشهد مران المنتخب تدريبات بدنية أعقبها تقسيمة على شوطين.
ينطلق معسكر منتخب مصر الثاني، للفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.
ويعود المنتخب للقاهرة يوم 19، عقب خوض ودية بلجيكا.
ومن المقرر أن يعلن روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب أسماء المحترفين والمنضمين الجدد لقائمة المنتخب عقب نهاية المعسكر الأول.
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