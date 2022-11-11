ميلان يعلن مديره التنفيذي الجديد عقب رحيل جازيديس

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 - 19:18

كتب : FilGoal

جورجيو فورلاني - المدير التنفيذي لـ ميلان

أعلن نادي ميلان الإيطالي، تعيين جورجيو فورلاني في منصب المدير التنفيذي خلفا لـ إيفان جازيديس.

وسيرحل جازيديس الذي استمر في منصبه لمدة 4 سنوات في شهر ديسمبر المقبل.

وشغل فورلاني منصب عضو مجلس إدارة في نادي ميلان منذ عام 2018، وسيترك منصبه ليصبح المدير التنفيذي للنادي تحت إمرة الإدارة الجديدة لـ ريد بيرد.

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وقال جورجيو فورلاني عبر موقع ميلان: "أود أن أشكر جيري كاردينالي (مالك النادي) وشركة ريد بيرد لمنحي شرف قيادة النادي الذي أحبه وهو يشرع في المرحلة التالية من إحيائه".

وأضاف "أتطلع إلى العمل مع رئيس مجلس الإدارة باولو سكاروني، باولو مالديني، ستيفانو بيولي وبقية قيادة النادي".

وأتم "معا أعلم أنه يمكننا تحقيق نجاح أكبر، داخل وخارج الملعب، في السنوات القادمة. فورزا ميلان!".

جازيديس سبق أن عمل في أرسنال الإنجليزي ومن ثم تولى مهمة إعادة ميلان مجددا بعد سنوات من التراجع على المستوى المالي والرياضي.

وأعلن نادي ميلان في يوليو الماضي تجديد تعاقد باولو مالديني المدير التقني وفريدريك ماسارا المدير الرياضي لمدة عامين.

وحقق ميلان لقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 11 عاما، كما عاد الفريق للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ميلان الدوري الإيطالي جورجيو فورلاني - المدير التنفيذي لـ ميلان
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