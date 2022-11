ميلان يعلن مديره التنفيذي الجديد عقب رحيل جازيديس

Giorgio Furlani named #ACMilan's CEO: he will take over from Ivan Gazidis at the beginning of December ➡️ https://t.co/2zf2oTFObP

Giorgio Furlani nominato nuovo CEO di AC Milan, succederà a Ivan Gazidis dai primi di dicembre ➡️ https://t.co/fbYxXMMu91#SempreMilan pic.twitter.com/OyVLf2Kh6H