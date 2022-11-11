تصفيات شمال إفريقيا تحت 17 عاما - منتخب مصر ينتصر بالثلاثة على تونس

انتصر منتخب مصر تحت 17 عاما على نظيره التونسي بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية من تصفيات شمال إفريقيا والمؤهلة لأمم إفريقيا للناشئين والتي ستقام في الجزائر العام المقبل.

واستهل منتخب مصر مشواره بالخسارة من ليبيا بنتيجة 2-1.

تقدم منتخب مصر مبكرا بهدف أيمن أمير عبد العزيز في الدقيقة الخامسة عشر بتسديدة قوية مرت من تحت يد الحارس لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 53 أضاف عمر سيد معوض هدف مصر الثاني في اللقاء، وثاني أهدافه في المسابقة بعدما سجل ضد ليبيا في الجولة الأولى.

وتألق عبد المنعم تامر حارس مرمى منتخب مصر في التصدي لتسديدة تونسية من داخل منطقة الجزاء ثم انفراد تام.

وقلص منتخب تونس النتيجة بهدف عن طريق منصف الغربي.

وسجل حسام عادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع هدف مصر الثالث برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء.

وتقام البطولة في الجزائر بين مصر وليبيا والمغرب وتونس ليتأهل بطل المسابقة إلى نهائيات البطولة التي تقام في أبريل 2023.

وينتظر منتخب مصر نتيجة مباراة ليبيا والمغرب اليوم، لتحديد موقف المجموعة قبل مباريات الجولة الأخيرة.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره المغربي في الرابع عشر من نوفمبر الجاري.