مارادونا في المونديال.. أكثر من "يد الرب"

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 - 17:58

كتب : محمود ضياء

دييجو أرماندو مارادونا - إنجلترا كأس العالم 1986

تاريخ حافل عاشه دييجو أرماندو مارادونا أسطورة منتخب الأرجنتين مع كأس العالم، وبطل مونديال 1986.

بعد بداية مخيبة في 1982، ثأر دييجو لبلاده بعد حرب جزر الفوكلاند، وأسقط إنجلترا بكل الطرق الشرعية وغير الشرعية.

بين هدف "يد الرب" الشهير والهدف الأفضل في تاريخ كأس العالم، وتمريرة هدف حسم النهائي لخورخي بوروتشاجا، تستمر الحكاية وصولا إلى نهائي كأس العالم 1990، وصدمة 1994.

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هل تعلم أيضا أن لمسة يد دييجو أمام إنجلترا لم تكن الوحيدة له؟ تعرف على حكاية مارادونا مع المونديال في الفيديو التالي..

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