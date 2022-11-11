مارادونا في المونديال.. أكثر من "يد الرب"
الجمعة، 11 نوفمبر 2022 - 17:58
كتب : محمود ضياء
تاريخ حافل عاشه دييجو أرماندو مارادونا أسطورة منتخب الأرجنتين مع كأس العالم، وبطل مونديال 1986.
بعد بداية مخيبة في 1982، ثأر دييجو لبلاده بعد حرب جزر الفوكلاند، وأسقط إنجلترا بكل الطرق الشرعية وغير الشرعية.
بين هدف "يد الرب" الشهير والهدف الأفضل في تاريخ كأس العالم، وتمريرة هدف حسم النهائي لخورخي بوروتشاجا، تستمر الحكاية وصولا إلى نهائي كأس العالم 1990، وصدمة 1994.
هل تعلم أيضا أن لمسة يد دييجو أمام إنجلترا لم تكن الوحيدة له؟ تعرف على حكاية مارادونا مع المونديال في الفيديو التالي..
video:1
نرشح لكم
قوائم المونديال - تعرف على لاعبي كل المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 مؤتمر إنريكي: سأقنع بوسكيتس لعب كأس عالم آخر.. وهذه شكوكي بخصوص فاتي قائمة الأرجنتين - عبد الحليم وهاني شاكر معا.. ميسي يقود المعركة الأخيرة وديبالا يتحدى الإصابة قائمة صربيا - ميتروفيتش وسافيتش وفلاهوفيتش على رأس 26 لاعبا في كأس العالم كأس العالم – تونس.. نسر يعاني من انفصام ناجلزمان عن ماني: السنغال ستريده أن يلعب.. لكن الصحة أهم من كرة القدم قائمة هولندا – تواجد اللاعب المعجزة في كأس العالم.. وانضمام ديباي وجابكو قائمة إسبانيا – غياب راموس ودي خيا وألكانتارا.. وتواجد بوسكيتس وفاتي