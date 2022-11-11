مبابي: طموحي أبقاني في سان جيرمان.. وترك فرنسا فكرة راودتني

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 - 16:26

كتب : FilGoal

مبابي في مباراة باريس ويوفنتوس

شدد كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان على أن الطموح كان الدافع الرئيسي لبقائه ضمن صفوف النادي الباريسي.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وجدد مبابي عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025 بعدما كان قاب قوسين أو ادنى من الانتقال لصفوف ريال مدريد بحسب التقارير.

وقال مبابي لمجلة "سبورتس إليسترايتد" الأمريكية: " كان من الأسهل أن أذهب إلى مدريد لكن لدي هذا الطموح، أنا فرنسي، أنا طفل من باريس والفوز في باريس شيء مميز حقا".

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وتابع "الفوز في باريس يضع اسمك في تاريخ بلدك مدى الحياة، إنها رسالة كبيرة، لأنني عندما أعلنت أنني بقيت تغيرت الكثير من الأشياء في عقلية الناس".

وكشف مبابي عن تلقيه اتصالا من إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا قال خلاله: "أعلم أنك تريد الرحيل، ولكن أنت مهم لفرنسا ولا أريدك أن تغادر. لديك فرصة لصنع التاريخ هنا. الجميع يحبك".

وأضاف الدولي الفرنسي "أخبرته أنني أقدر ذلك لأنه أمر مجنون حقا. الرئيس يتصل بك ويريدك أن تبقى".

كما تحدث مبابي عن كيفية تغير حياته بعد فوزه بكأس العالم 2018 مع الاعتراف أيضا بأن الانتقادات التي واجهها بعد إقصاء فرنسا من كأس الأمم الأوروبية 2020 جعلته يفكر أيضا في مغادرة البلاد وخوض تجربة جديدة.

وأوضح "لقد غير ذلك حياتي. كنت مشهورا بالفعل من قبل ، ولكن بعد كأس العالم 2018 كان الأمر مجنونا. استغرق الأمر مني بعض الوقت لأتعلم الحفاظ على هدوئي".

وكشف مبابي عن تفكيره في الاعتزال الدولي نتيجة العنصرية من بعض الجماهير في فرنسا وقال: "فكرت في مغادرة البلاد بعد بطولة أوروبا، ثم تأملت مع الناس من حولي وشجعوني على الاستمرار. الاستسلام لم يكن رسالة جيدة".

ويستعد مبابي لقيادة منتخب فرنسا في حملة الدفاع عن لقبه عندما يشارك في كأس العالم 2022 بقطر.

مبابي سان جيرمان ريال مدريد
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