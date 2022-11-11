ناجلزمان عن ماني: السنغال ستريده أن يلعب.. لكن الصحة أهم من كرة القدم

يبدو أن هناك أزمة ستندلع بين نادي بايرن ميونيخ ومنتخب السنغال بسبب نجم الفريقين ساديو ماني.

وتحدث جوليان ناجلزمان المدير الفني لبايرن ميونيخ في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "هناك فحص جديد لماني خلال 10 أيام".

وواصل " بالطبع السنغال يحبون أن يشركوه في المباريات، لكن طالما ظل يشعر بالأمر فلا يمكن له اللعب، الصحة أهم من كرة القدم، هذا موقفنا من ماني ومن أي لاعب آخر".

وكان ماني أصيب في أوتار الركبة في لقاء جمع بين بايرن وفيردر بريمن في الدوري الألماني قبل عدة أيام.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن ماني يحتاج لفترة علاج تصل لشهر ما يعني غيابه كليا عن كأس العالم 2022.

لكن مواطنتها إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية ذكرت أن ماني يستطيع اللحاق بالمباراة الثالثة في دور المجموعات.

واستدعى أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال ماني للكأس العالم في القائمة التي تم الإعلان عنها صباح اليوم الجمعة.

ويلعب منتخب السنغال في المجموعة الأولى بجوار كل من قطر وهولندا والإكوادور.