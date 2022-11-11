رقم غائب منذ 15 عاما.. ألميرون لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 - 14:00

كتب : FilGoal

نيوكاسل يونايتد - ميجيل ألميرون

حصل الباراجوياني ميجيل ألميرون لاعب نيوكاسل عل جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي.

وأختير ألميرون اللاعب الأفضل في الدوري الإنجليزي عن شهر أكتوبر بعد مستواه المميز مع نيوكاسل.

وسجل ألميرون 6 اهداف مع نيوكاسل بالدوري الإنجليزي خلال شهر أكتوبر وقاد فريقه للمربع الذهبي.

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ويحتل نيوكاسل يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة.

وتصدر اللاعب البالغ من العمر 28 عاما قائمة مختصرة من ثمانية لاعبين ضمت: كيبا أريزابالاجا وكيفن دي بروين وبرونو جيمارايس وإيرلينج هالاند وكيران تريبيير ولياندرو تروسارد وجرانيت تشاكا.

رقم تاريخي

وأصبح جناح نيوكاسل يونايتد ثاني لاعب من باراجواي يحصل على الجائزة، بعد روكي سانتا كروز أثناء وجوده في بلاكبيرن روفرز في عام 2007 ليعيد رقم غائب منذ 15 عاما.

وقال ألميرون عقب اختياره لاعب الشهر: "أنا سعيد حقا باستلام هذه الجائزة. إنه أمر جميل على الصعيد الشخصي ولحظة جميلة للغاية بالنسبة لي للفوز بشيء من هذا القبيل كلاعب ، لكن الأمر كله يتعلق بالمستوى المميز للفريق".

ويعد ألميرون أول لاعب من نيوكاسل يحصل على جائزة أفضل لاعب في الشهر منذ جو ويلوك في مايو 2021.

الدوري الإنجليزي ميجيل ألميرون
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