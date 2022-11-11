فيفا يعلن إقامة منطقة مشجعين رسمية لـ كأس العالم في السعودية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إقامة منطقة مشجعين رسمية لبطولة كأس العالم 2022 في الرياض العاصمة السعودية وذلك طيلة أيام البطولة.

وتستضيف قطر منافسات كاس العالم 2022 في الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.

وأوضح فيفا أن منطقة المشجعين ستكون في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي "القاعات الخضراء"، وستكون بمثابة مهرجان دولي رسمي لمشجعي المونديال.

وأضاف أن المنطقة تستوعب نحو 5 آلاف من عشاق كرة القدم لمشاهدة البث المباشر للمباريات من خلال شاشة حديثة مع مقاعد مصممة خصيصًا لهذا الغرض.

تعليق سعودي

ياسر بن حسن المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم علق ذلك وقال: "كأس العالم سيكون محط أنظار العالم والجماهير السعودية تترقب انطلاق البطولة بشغف كبير. نحن شعب يعشق رياضة كرة القدم وأنا على ثقة كاملة في أن الجماهير ستكون سعيدة جدًا بإعلان اليوم الذي سيتيحهم فرصة فريدة ومميزة للاستمتاع بالحفل الكروي بحضور مهرجان المشجعين الدولي".

وأضاف " نتطلع لأولى مباريات الأخضر يوم 22 نوفمبر وجميع اللاعبين يعلمون أن لديهم كافة الدعم والتشجيع من ملايين المشجعين في كافة أنحاء المملكة".

ويلعب منتخب السعودية ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.