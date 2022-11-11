كرول: ما يميز صلاح احتاجه شيكابالا.. وحازم إمام كان يستطيع الذهاب بعيدا

يؤمن رود كرول المدير الفني رود كرول المدير الفني الأسبق للزمالك ومنتخب مصر الأول والأولمبي أن محمد صلاح نجم ليفربول يملك الكثير من الخصائص الذهنية التي تساعده على التألق فضلا عن إمكانياته الكروية.

وتحدث كرول لقناة "إم بي سي مصر" ردا على سؤال هل توقع ظهور لاعب مثل صلاح في الكرة المصرية قائلا: "نعم كنت أتوقع هذا لأنني عند تدريب المنتخب الأولمبي، كان لدينا مواهب عظيمة للغاية وهناك الكثير من المواهب التي لاتزال تلعب في الشوارع ولا ينضمون للأندية بالضرورة".

وشدد "ولكن مصر مليئة بالمواهب وهاني رمزي جعل اللاعب المصري يلعب في ألمانيا وحازم إمام الذي اتجه لإيطاليا وعبد الستار صبري في البرتغال وعصام الحضري في سويسرا تلك الفترة ضمت العديد من اللاعبين الرائعين الذين يستطيعون اللعب في أي ناد أجنبي".

وواصل المدرب الهولندي حديثه "أما صلاح فهو في القمة في أوروبا لاعب مدهش جدا أحب مشاهدته وهو يلعب ولكن بالتأكيد في منتخب مصر لا يتم دعمه كمهاجم كما يتم دعمه في ليفربول".

وبسؤاله هل لو كان استمر شيكابالا قائد الزمالك في أوروبا هل كان يستطيع اللعب في القمة أجاب كرول "في أوروبا لكي تكون لاعبا من القمة في أوروبا يجب أن تتسم باستقرار ذهني وعقلية متزنة".

وأكمل "صلاح كان يملك تلك الخصائص حتى عندما يمر بأوقات صعبة تجده متزن وهادئ يجب أن تتسم بذلك لتستمر في أوروبا".

وواصل "لأنه لو لم تكن تملك تلك العقلية لم تكن لتلعب في روما وبازل والآن ليفربول وتلعب في أعلى المستويات ويظهر دائما جودته له بالتأكيد فترات تألق وانخفاض في المستوى لكن خصائص صلاح تبقى كما هي".

وعن اللاعب الذي كان يستطيع أن يكون مثل صلاح في احترافه في أوروبا أجاب "حازم إمام كان يملك كل الخصائص لكنه لم يذهب للنادي الصحيح في الوقت المناسب ".

وأكمل كرول "ولكن حازم إمام يملك كل مميزات وخصائص اللاعب الرائع ربما لم يكن نفسيا ومعنويا قادرا على الاستقرار خارج مصر لفترة طويلة ولكنه كان مهاريا جدا في الملعب ولكن كما قلت تحتاج خصائص أخرى حتى تصل لأعلى مستويات النجاح".

وعن الزمالك قال كرول: "أتابع الزمالك بالطبع ليس كثيرا لأن معظم المباريات لا تأتي على التلفاز ولكنني أراه بشكل متقطع أرى أنهم يؤدون بشكل جيد وأن هناك لاعبين قدامى في الفريق مثل شيكابالا هذا شيء طيب أن أراه متواجد".

وأكمل "بالتأكيد أتذكر المنافسة مع الأهلي هو أحد أكبر الدربيات في العالم وهو شيء لطيف جدا أن أشاهد مثل تلك المباراة".

وتابع "عرفت بتتويج الزمالك بالدوري لموسمين متتاليين وسعيد جدا بهذا الأمر وهي علامة جيدة جدا للزمالك وأيضا الأهلي ربما لم يكن محظوظا بالقدر الكافي ولم ينجح بالقدر الكافي ربما يمرون بفترة منخفضة بعض الشيء وهذا طبيعي في كرة القدم".

وعن هل يمكن أن يدرب الأهلي أجاب "المدير الفني في بعض الأحيان بل في الكثير من الأحيان لا يختار بل يدرب فكل الأندية بالنسبة له سواء".

وأردف "مصر مليئة بالفرق الجيدة حاليا والأدوات مختلفة وطريقة اللعب مختلفة أحب مصر ومازالت أحبها وقضيت وقتا جميلا فيها ولا يمكن أن أنسى ذلك".

وعن مدرب الزمالك جوسفالدو فيريرا قال كرول: "لا أعرف جوسفالدو فيريرا شخصيا ولكن أرى أنه يؤدي بشكل طيب جدا مع الزمالك".

وعن سبب عدم نجاح مواطنه مارتن يول مع الأهلي رد "دربت في مصر والمغرب وتونس والكويت والإمارات وللتدريب في منطقة عربية لا بد للمدرب أن يعيش في الثقافة وينغمس فيها وأن يضع النادي واللاعبين في ذهنه وفي كل التفاصيل التي يفعلها في حياته مثلما يفعل في أي بلد آخر وهذا أمر ليس بالسهل".

وأتم كرول حواره "ولكن في أوروبا الثقافة مختلفة عن الأماكن الأخرى في العالم وهذا شيء هام ولكن بالنسبة لي التوافق مع تلك الأوضاع وعرفت ما يجب علي فعله وفعلت ما فعلت ليس بالطريقة الأوروبية ولكن بطريقة البلد التي أعيش فيها".