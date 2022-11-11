أحمد فوزي: تلقيت اتصالا بشأن خلافة الحضري في المنتخب الأولمبي

كشف أحمد فوزي مدرب حراس مرمى نادي الإعلاميين والمدرب السابق لنادي أسوان عن تلقيه اتصالا بشأن خلافة عصام الحضري كمدرب لحراس المرمى بالمنتخب الأولمبي.

وقال فوزي عبر قناة "TEN": "تلقيت اتصالا من اتحاد الكرة المصري بشأن خلافة عصام الحضري في المنتخب الأولمبي ولكني سعيد بتصالح الحضري مع المدير الفني (روجيرو ميكالي) من أجل مصلحة المنتخب".

وأضاف "المدير الفني صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في كل فريق ولكنها وجهات نظر ويتم مناقشاتها بشكل ودي، سعيد بترشيحي وقد يكون لي فرصة في المستقبل مع أحد المنتخبات الوطنية".

وحسم محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المنتخب الأولمبي اختلاف وجهات النظر بين روجيرو ميكالي المدير الفني وعصام الحضري مدرب حراس المرمى.

وشهدت الساعات الماضية اختلاف إيجابي في وجهات النظر بين ميكالي والحضري.

وتحدث الحضري لـFilGoal.com قائلا: "ما حدث فيلم من لا شيء، أكن كل تقدير واحترام لروجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي وجميع أفراد الجهاز الفني، وعلاقتي متميزة للغاية بالمدرب البرازيلي منذ قدومه".

وأضاف " أخوض المعسكر الرابع معه، وعلاقتي به قوية ولا توجد اختلافات بيننا".

وجاء الاختلاف على خلفية عدد الحراس المقرر انتظامهم مع المنتخب في معسكره الذي انطلق الخميس ضمن الاستعدادات لمواجهة زامبيا في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا والتي تؤهل إلى أولمبياد باريس 2024.