زكريا أبو خلال: فخور بتمثيل المغرب في كأس العالم.. وتنتظرنا مهمة صعبة

شدد المغربي زكريا أبو خلال لاعب تولوز على صعوبة مهمة منتخب بلاده في منافسات كأس العالم 2022.

ويلعب منتخب المغرب ضمن المجموعة السادسة رفقة بلجيكا وكرواتيا وكندا.

وقال أبو خلال عقب استدعائه لقائمة بلاده للمشاركة في كأس العالم: "لا يمكن أن أصف شعوري بهذا الاستدعاء، إنه حلم كبير بالنسبة لي وقد تحقق، لهذا أنا فخور بتثميل المغرب في كأس العالم".

وشدد " سأقوم بكل ما في وسعي لأساعد منتخب بلدي في كأس العالم وفي جميع المباريات. تنتظرنا مهمة صعبة وعلينا أن نكون عند حسن ظن الجميع ونتألق في مونديال قطر 2022".

ووقع اختيار وليد الركراكي مدرب المغرب على أبو خلال ليكون ضمن القائمة النهائية التي ستقود منتخب بلاده في كأس العالم. (طالع التفاصيل)

فيما عاد عبد الرزاق حمدالله لقائمة منتخب المغرب بعد غيابه لفترة طويلة وتحديدا قبل انطلاق كاس أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر.

كما تواجد حكيم زياش نجم تشيلسي ونصير مزراوي ظهير بايرن ميونيخ ضمن اختيارات وليد الركراكي لقائمة المغرب في مونديال قطر.

ويفتتح منتخب المغرب مبارياته في كأس العالم 2022 بمواجهة كرواتيا يوم 23 نوفمبر الجاري.