مواعيد مباريات الجمعة 11 نوفمبر والقنوات الناقلة.. مصر للناشئين وكوكا ورفعت

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 - 10:44

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين

يخوض منتخب مصر للناشئين اليوم ثاني مبارياته في تصفيات كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عاما بعدما خسر المواجهة الأولى على يد ليبيا 2-1.

ويلعب أحمد حسن "كوكا" لاعب ألانيا سبور مهمة في الدوري التركي فيما يغيب محمود حسن "تريزيجيه" المتواجد في معسكر منتخب مصر عن طرابزون سبور

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تصفيات كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عاما

مصر × تونس - الساعة 4 مساء وتذاع المباراة على أون تايم سبورتس 1

ليبيا × المغرب – الساعة 7:15 مساء.

الدوري التركي

يلعب طرابزون سبورفي غياب النجم المصري محمود حسن "تريزيجيه" ضد أنقرة جوتشو في تمام الساعة السابعة مساء وتذاع المباراة علي بي إن سبورتس 3.

فيما يقود أحمد حسن "كوكا" ألانيا سبور ضد أضنة ديمرسبور في تمام الساعة السابعة مساء.

الدوري الألماني

بوروسيا مونشنجلادباخ × دورتموند - 9:30 مساء وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 3.

الدوري الفرنسي

أولمبيك ليون × نيس - 10:00 مساء وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 2.

الدوري الإماراتي

ويقود أحمد رفعت نادي الوحدة الإماراتي ضد الجزيرة الذي يضم بين صفوفه أشرف بنشرقي لاعب الزمالك السابق.

الوحدة × الجزيرة – 5:30 مساء وتذاع المباراة على أبو ظبي الرياضية 1

بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد للسيدات 2022

مصر × تونس – في تمام الساعة السادسة مساء

كوت ديفوار × السنغال – في تمام الساعة الثامنة مساء

منتخب مصر للناشئين تريزيجيه أحمد حسن كوكا
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