النسور تنقض على الوصافة.. لاتسيو ينتصر على مونزا بهدف لوكا

انقض لاتسيو لوصافة الدوري الإيطالي بالفوز على مونزا بنتيجة 1-0 في ختام مباريات الجولة 14 في مباراة أقيمت على ملعب الأولمبيكو.

سجل لوكا روميرو هدف لاتسيو الوحيد.

وارتفع رصيد لاتسيو إلى 30 نقطة ارتقى بها للمركز الثاني متفوقا على ميلان بفارق الأهداف.

بينما تلقى مونزا خسارته التاسعة في الدوري وتوقف رصيده عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.

وصف المباراة

تقدم مونزا مبكرا بهدف في الدقيقة 13 سجله أندريا بيتانيا بالكعب على طريقة رابح ماجر في شباك لاتسيو.

وبعد الاحتفالات ألغي الهدف عقب مراجعة تقنية الفيديو بداعي وجود تسلل.

أحد أجمل أهداف الموسم يلغى.. مونزا يسجل ولكن تقنية الفيديو تتدخل.. شاهد اللقطة#لاتسيو_مونزا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/iGrJ6M9Y4X — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 10, 2022

وفي الدقيقة 18 طالب لاعبو لاتسيو بركلة جزاء رفض الحكم احتسابها.

ومرت تسديدة ماتياس فيتشينيو بجوار القائم الأيمن من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 36.

في الشوط الثاني ومن متابعة لكرة مرتدة من يد الحارس سجل لوكا روميرو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 69.

وأصبح لوكا ثاني أصغر لاعب يسجل هدفا في الدوري بقميص لاتسيو بعمر 17 عاما و357 يوما، بعد أليساندرو كابوني الذي سجل بعمر 17 عاما و129 يوما.

وقبل 5 دقائق على نهاية اللقاء عاد تشيرو إيموبيلي للمشاركة عقب تعافيه من الإصابة بعد استمر غيابه ما يقارب شهرا.

الدقائق الأخيرة لم تشهد أي جديد لتنتهي بتفوق نسور العاصمة.