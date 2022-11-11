قرعة كأس الرابطة الإنجليزية – مانشستر سيتي ضد ليفربول.. ومُترقبة ليونايتد

أقيمت في الدقائق الأولى من صباح اليوم الجمعة مراسم قرعة دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وأسفرت القرعة عن مواجهة نارية بين مانشستر سيتي وليفربول وستقام على ملعب الاتحاد.

فيما سيترقب مانشستر يونايتد منافسه بيرنلي الذي يتصدر دوري الدرجة الأولى الإنجليزي مع مدربه الجديد وقائد مانشستر سيتي السابق فينسنت كومباني.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

الفرق المذكورة أولا ستخوض المباريات على ملاعبها.

ولفرهامبتون X جيلينجام

ساوثامبتون X لينكولن

بلاكبيرن X نونتنجام فورست

نيوكاسل X بورنموث

مانشستر سيتي X ليفربول

مانشستر يونايتد X بيرنلي

إم كي دونز X ليستر سيتي

تشارلتون X برايتون

ولم يتم تحديد مواعيد المباريات المقبلة بيد أنها ستكون بالتأكيد بعد نهاية كأس العالم في 19 ديسمبر المقبل.