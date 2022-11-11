صدفة جعلته حديث العالم.. صاحب "بلكونة" تسديدة فالفيردي يكشف لـ في الجول تفاصيل الواقعة
الجمعة، 11 نوفمبر 2022 - 00:40
كتب : FilGoal
كان ريال مدريد يحل ضيفا على رايو فاليكانو لملاقاته في الجولة 13 من الدوري الإسباني في ملعب تيريزا ريفيرو.
تلك المباراة انتهت بفوز الفريق الملكي بصعوبة بثلاثة أهداف لهدفين.
لكن كل ذلك لم يكن بطل المباراة بل تسديدة أطلقها فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد كانت القصة.
كيف حدث ذلك رغم أن التسديدة ذهبت لخارج الملعب ولم تكن هدفا؟
خرجت الكرة من الملعب بكل قوة وذهبت لشرفة أحد الشقق في أحد المباني السكنية المجاورة للملعب وفيها كان يتواجد بعض الأشخاص لمشاهدة اللقاء.
تصادف أن تلك الشقة يقطنها مواطنيين عراقيين.
والآن حمزة الملا يروي القصة لـFilGoal.com.
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