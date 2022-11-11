لن تحتاجه ألمانيا؟ كروس يقود ريال مدريد للفوز على قادش

تغلب ريال مدريد على ضيفه قادش بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الإسباني.

سجل هدفي ريال مدريد إيدر ميليتاو في الدقيقة 40 وتوني كروس في الدقيقة 71، فيما سجل لوكاس بيريز هدف قادش في الدقيقة 82.

هدف ميليتاو هو السابع له بقميص ريال مدريد في جميع المسابقات، وجميع تلك الأهداف أتت بالرأس، وجميعها أيضا من صناع مختلفين.

وفاز توني كروس بجائزة رجل المباراة، حيث صنع الهدف الأول وسجل الثاني.

وأعلن منتخب ألمانيا قائمته لخوض كأس العالم 2022، ويغيب عنها نجم الوسط الذي اعتزل دوليا عقب نهاية اليورو.

بداية سريعة

البداية أتت من أوريليان تشواميني الذي سدد من بعيد في الدقيقة الثانية لتمر الكرة فوق العارضة.

وفي الدقيقة الخامسة حاول فينيسيوس جونيور يحاول بتسديدة تصدى لها الحارس جيريمياس ليديسما بسهولة.

استمرت محاولات الملكي عن طريق لوكا مودريتش في الدقيقة التاسعة بتسديدة مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 11 أتى رد قادش بواسطة أليكس فيرنانديز الذي مرت تسديدته أعلى العارضة أيضا.

الرصاصة الأولى

مرة أخرى سدد تشواميني في الدقيقة 25، ومرة أخرى مرت الكرة فوق العارضة.

وفي الدقيقة 40 أتى الهدف الأول بعد عرضية من توني كروس وتسديدة رأسية من إيدر ميليتاو.

وبعد أن راجع حكام الفيديو اللقطة، وصل القرار النهائي إلى حكم الساحة ليؤكد صحة الهدف ويستمر اللعب، إلى نهاية الشوط الأول بتقدم الملكي بهدف دون رد.

صاروخ

حاول قادش استرداد التعادل بواسطة روبن سوبرينو بعد عرضية خطيرة وصلت إليه في الدقيقة 53 ولكن تصدى للتسديدة الحارس تيبو كورتوا.

وفي الدقيقة 54 سدد فيديريكو فالفيردي ليتصدى ليديسما مانعا الهدف الثاني.

وأجرى الضيوف تبديلين بخروج إيفان أليخو وروبن ألكاراز ونزول ثيو بونجوندا وبرايان أوكامبو في الدقيقة 56.

وأتى الهدف الثاني بالفعل بعد كرة حاول الدفاع إبعادها ليجدها توني كروس على حدود المنطقة ويقابلها بقذيفة من لمسة واحدة سكنت الزاوية الضيقة للحارس في الدقيقة 71.

نيران البدلاء

استمرت تبديلات قادش بخروج خوان كالا وشوكو لوزانو ونزول خوسيه ماري ولوكاس بيريز في الدقيقة 73.

ثم سدد فينسيسوس جونيور في الدقيقة 77 ولكن الحارس واصل تصدياته.

واختتم قادش تبديلاته في الدقيقة التالية بخروج روبن سوبرينو ونزول ألفارو نيجريدو.

3 بدلاء اشتركوا في عملية تسجيل الهدف، حيث سدد ثيو بونجوندا لتفلت الكرة من كورتوا بعد التصدي فيتابعها ألفارو نيجريدو ويتصدى كورتوا مجددا، ليسكنها لوكاس بيريز في الشباك أخيرا في الدقيقة 82.

بدأ كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تحركاته بنزول داني سيبايوس بدلا من رودريجو عقب الهدف، ثم إدواردو كامافينجا بدلا من لوكا مودريتش في الدقيقة 85، ثم ناتشو فيرنانديز بدلا من لوكاس فاسكيز في الدقيقة 88.

وفي الدقيقة 93 أهدر ألفونسو إيسبينو فرصة التعادل برأسية علت العارضة، لتنتهي المباراة بفوز الملكي.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 35 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر، فيما تجمد رصيد قادش عند 11 نقطة في المركز التاسع عشر.

وتتوقف فعاليات الدوري الإسباني حتى 31 ديسمبر، أي بعد نهاية كأس العالم 2022، حيث يعود برشلونة لمواجهة إسبانيول في الدربي، بينما يستأنف ريال مدريد حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة بلد الوليد.