فيتوريا: إصابة متولي؟ لم نتسلم تقارير طبية قبل بداية المعسكر.. وقرارات ضم اللاعبين تخصني

أوضح روي فيتوريا تفاصيل ما دار حول إصابة محمود متولي مع منتخب مصر وكذلك كشف موعد وصول محمد صلاح والمحترفين للمعسكر.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري في الكويت.

وقال روي فيتوريا عبر أون تايم سبورتس 1: "أشعر أن هناك بعض العصبية خاصة من اللاعبين الجدد، ولأنهم يحاولون تطبيق كل الأفكار وهو ما أقدره جدا، ما اريده هو أن أكون على اتصال مع اللاعبين والهدف حققناه من هذا المعسكر".

وأضاف "غدا الجمعة سيكون اليوم الأخير للمعسكر الأول، وبعد نهاية التدريب الخامس سأعلن القائمة بعد نهاية المران بالإضافة لأسماء المحترفين".

وعن إصابة محمود متولي، قال: "لا أحد في الجهاز الفني للمنتخب تسلم تقارير طبية بخصوص اللاعبين قبل بداية المران، ما حدث معه سأوضحه، خضنا مرانا اقتصر على التمريرات ولم يكن بحدة عالية واستمر من 10-12 دقيقة بالكرة فقط".

وأكمل "ما حدث أن اللاعب قال إنه يشعر بالإصابة وخرج، وقبل أي شيء أريد توضيح التدريبات، قبل ضم اللاعبين أطلب من الجهاز الطبي التواصل مع الأندية ولم يتم إخبارنا بأي شيء يخص اللاعب، وفي آخر مباراة شارك اللاعب لمدة 61 دقيقة، وأردت معرفة سبب خروجه ولم أحصل على معلومة بأن اللاعب يعاني من أي شيء".

وشدد "الناس تنتقد اللاعب أو المدرب لكن لا أقبل أن يتحدث أحد عن احترافيتي".

وأردف "بعد المعسكر سأرسل تقريرا لكل الأندية وماذا قدم كل لاعب، ولدي شخص في الجهاز الفني يتواصل مع كل الأندية والتواصل قائم وهو ما أريده باستمرار".

وتابع "تواصلنا مع الأهلي لضم ياسر إبراهيم، وتم توضيح أن اللاعب لديه بعض الأحمال البدنية قبل الاستدعاء وكنت احتاجه للتدرب لـ 3 أيام بها حمل عالي، ولم نضمه لنحاول حماية اللاعب من الإصابات".

وتطرق للحديث عن كريم فؤاد: "قرارات ضم اللاعبين تخصني وأعرف ماذا أفعل وهذه وظيفتي، أولا كريم أعرفه جيدا ومعجب به، وكان من المقترح ضمه، وفي مركز الظهير الأيمن لدينا عمر جابر الذي تواجد في المعسكر الماضي، وفي المنتخب نحاول أن نتمسك بلاعبين يعرفون أفكارنا من معسكرات سابقة، وغرضي كان التعرف على أكرم توفيق، في الخط الأمامي أردت التعرف على طاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر كلاعبين جدد".

واستدرك "أعرف كريم فؤاد وفي المعسكر الحالي أردت التعرف على لاعبين جدد، وهناك بعض اللاعبين كانت مشاركتهم أكثر في المباريات من كريم، ولا أحب أن يتم اجتزاء حديثي، كل ما أردت قوله أن كريم كان في وقت سابق ليس الأفضل ويتقاسم المركز مع محمد هاني قبل عودة أكرم، وحينها اخترته، في وقت كان ممكنا ألا أضمه، أنا المسؤول وليس هناك فارق، وهذه الرسالة التي أردت إرسالها".

وتحدث عن مواجهة بلجيكا الودية: "سنضم المحترفين ليدعموا فريقنا، ستكون مباراة صعبة، وسنواجه المصنف الثاني عالميا وبالنسبة لي كان من السهل أن أواجه فريقا أقل، لكن رأيت ضرورة خوض تحدي صعب والتعامل معه، وسنخوض المباراة بدون أن نتخلى عن الأفكار التي نريد وضعها للمنتخب المصري وستكون تحدي كبير بالنسبة لنا".

وعن ضم عبد الله جمعة قال: "يشارك مع الزمالك، وانضم بسبب وجود إصابات واحتمالية غياب عدد من اللاعبين في نفسه مركزه، كان أمامنا 2 لم نضمهم لأنهم تخطوا المعدل السني الموضوع، من عام شارك مع المنتخب مثل محمود علاء".

وواصل "في هذه الحالة أجهز نفسي إذا حدثت إصابات لأصبح أمتلك لاعبين لديهم دارية بأجواء المنتخب والطبيعي أنني أريد التعرف على اللاعبين بشكل أقرب بالتواصل معهم مباشرة، بالنسبة لي هذا المعسكر فرصة للملاحظة، كان من السهل أن نبدأ المعسكر يوم 13 نوفمبر وأضم أكثر من 20 لاعبا، لكنني أردت استغلال الوقت ليتعرف اللاعبين الجدد على أجواء المنتخب، خاصة للاعتماد عليهم مستقبلا في حال الحاجة لهم وتصبح الأفكار سهلة".

وأوضح "لم نواجه منتخب آخر لأن في الوقت الحالي الدوريات الأخرى مستمرة، وليس من السهل إيجاد منتخب في الوقت الحالي للقاءه، من الممكن اللعب ضد أي منتخب وأقدم 45 دقيقة لكل لاعب وفي هذه الحالة سألعب بفريقين محليين، وبالقعل هذا سيحدث في المران الختامي".

وأتم عن موعد وصول المحترفين: "صلاح سينضم لمنتخب مصر في الكويت يوم 13 نوفمبر بالإضافة لباقي المحترفين، ، باستثناء محمود حسن "تريزيجيه" الذي وصل مبكرا وسعيد بوصوله المبكر ويعجبني تصرف مثل هذا التصرف من اللاعب".

ومن المقرر أن ينتظم باقي المحترفين في المعسكر في الجزء الثاني منه والذي سيقام في الكويت استعدادا للقاء بلجيكا.

ويواجه منتخب مصر منافسه بلجيكا في الـ18 من شهر نوفمبر الجاري في إطار استعدادات المنتخب الأوروبي لخوض منافسات كأس العالم 2022.