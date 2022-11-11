لا يلدغ تين هاج من جحر أستون فيلا مرتين.. يونايتد ينتصر برباعية في كأس الرابطة

الجمعة، 11 نوفمبر 2022 - 00:13

كتب : رامي جمال

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد وأستون فيلا

فاز أستون فيلا على مانشستر يونايتد الأحد الماضي في الدوري الإنجليزي بثلاثة أهداف لهدف وكاد يكرر انتصاره مساء أمس الخميس في كأس الرابطة ولكن إريك تين هاج لا يلدغ من الجحر ذاته مرتين.

وفاز مانشستر يونايتد على أستون فيلا بأربعة أهداف لهدفين في ملعب أولد ترافورد في إطار دور الـ32 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

افتتح أولي واتكنز أهداف المباراة للضيوف في الدقيقة 48.

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ولكن بعد ثواني قليلة أدرك أنتوني مارسيال التعادل ليونايتد.

وعاد أستون فيلا للتقدم مجددا بهدف عكسي سجله ديوجو دالوت بالخطأ في مرماه في الدقيقة 61.

وأدرك ماركوس راشفورد التعادل مجددا ليونايتد عقب ست دقائق.

وتقدم يونايتد لأول مرة عن طريق برونو فيرنانديز في الدقيقة 78.

ذلك قبل أن يتم سكوت مكتوميناي رباعية يونايتد بهدف آخر في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ملخص المباراة

الشوط الأول في المباراة جاء مملا وبلا فرص خطيرة، ولم يكن هناك شيء يذكر خلاله سوى عدم احتساب هدف لبرونو فيرنانديز بداعي التسلل على راشفورد قبل تمرير الكرة.

لكن الشوط الثاني سُجل فيه ستة أهداف.

ففي الدقيقة 48 ومن هجمة مرتدة سريعة أنهاها واتكنز بتسديدة سكنت الشباك.

وبعد ثواني قليلة للغاية أرسل دالوت تمريرة طولية إلى وتمريرة من برونو أنهاها مارسيال بتسديدة في الشباك.

وفي الدقيقة 61 سجل دالوت بالخطأ في مرماه بعدما حاول تشتيت الكرة.

وكاد راشفورد يدرك التعادل لكن تسديدته ذهبت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 67 سدد راشفورد الكرة من داخل منطقة الجزاء ليدرك التعادل لمن جديد ليونايتد.

وسدد برونو فيرنانديز كرة قوية تصدى لها روبن أولسين، وتبعها بتصد آخر من رأسية لهاري ماجواير.

وواصل يونايتد ضغطه وسدد برونو الكرة ارتدت من الدفاع وتلاها بتسديدة أخرى مرت بجوار المرمى بقليل.

وفي الدقيقة 78 ومن خطأ قاتل في تمرير الكرة من أولسين حارس فيلا، مرر أليخاندرو جارناتشو الكرة لبرونو الذي أطلق تسديدة قوية ارتطمت بقدم تايرون مينجز وسكنت الشباك ليعلن عن الهدف الثالث للشياطين الحُمر.

واصل يونايتد ضغطه بقوة وسدد مكتوميناي كرة مقوسة ارتدت من العارضة.

وحول كريستيان إريكسن عرضية برأسه مرت أعلى المرمى.

وأرسل جارناتشو بينية رائعة للغاية قابلها مكتومياني بتسديدة مباشرة سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الرابع ليونايتد.

وحصل يونايتد على ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء سددها برونو لكن تصدى لها أولسين.

مانشستر يونايتد أستون فيلا كأس الرابطة الإنجليزية
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