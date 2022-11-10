كرة يد - الأهلي والزمالك ينتصران في دوري المحترفين

انتصر الأهلي والزمالك على طلائع الجيش والبنك الأهلى على الترتيب، في الجولة الخامسة عشر من الدوري المحترفين المصري لكرة اليد.

وتفوق الزمالك بنتيجة 35-22 على البنك الأهلي.

بعدما انتهى الشوط الأول بنتيجة 17-12.

ويلتقي الزمالك غدا الجمعة مع جزيرة الورد في السادسة مساءً.

وفي نفس الجولة فاز الأهلي على طلائع الجيش بنتيجة 32-25.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي غدا مع فريق هليوليدو.