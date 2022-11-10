كرة يد - الأهلي والزمالك ينتصران في دوري المحترفين
الخميس، 10 نوفمبر 2022 - 22:40
كتب : FilGoal
انتصر الأهلي والزمالك على طلائع الجيش والبنك الأهلى على الترتيب، في الجولة الخامسة عشر من الدوري المحترفين المصري لكرة اليد.
وتفوق الزمالك بنتيجة 35-22 على البنك الأهلي.
بعدما انتهى الشوط الأول بنتيجة 17-12.
ويلتقي الزمالك غدا الجمعة مع جزيرة الورد في السادسة مساءً.
وفي نفس الجولة فاز الأهلي على طلائع الجيش بنتيجة 32-25.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي غدا مع فريق هليوليدو.
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