اتحاد جدة يعلن سلامة طارق حامد

الخميس، 10 نوفمبر 2022 - 22:24

كتب : FilGoal

طارق حامد - اتحاد جدة

كشف نادي اتحاد جدة السعودي سلامة طارق حامد لاعب وسط منتخب مصر والفريق بعد تعرضه للإصابة.

طارق حامد

النادي : الاتحاد

الاتحاد

وتعرض طارق حامد للإصابة في مران النمور.

ويخوض الاتحاد معسكرا في مدينة دبي الإماراتية أثناء توقف الدوري السعودي.

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وأوضح نادي اتحاد جدة عبر حسابه على تويتر:

"أجرى طارق حامد فحوصات طبية على موضع إصابته في الساعد بمستشفى فقيه الجامعي أظهرت سلامته".

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واتفق الثنائي الدولي المصري طارق حامد وأحمد حجازي على موعد مغادرة معسكر فريق اتحاد جدة من أجل الالتحاق بمنتخب مصر.

ويستعد مننتخب مصر لمواجهة بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري في ملعب جابر الأحمد في إطار استعدادات الأخير لخوض منافسات كأس العالم 2022.

وحسبما ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية فإن حجازي وطارق حامد اتفقا مع إدارة الاتحاد على مغادرة معسكر الفريق في مدينة دبي بعد أسبوع واحد من انطلاقه.

ويخوض نادي اتحاد جدة معسكرًا خارجيًا في دبي بداية من 5 نوفمبر الجاري حتى 28 من الشهر ذاته في ظل توقف منافسات الدوري السعودي حتى نهاية كأس العالم.

وخاض طارق حامد (34 عاما) 7 مباريات بقميص النمور منذ انضمامه.

ويحتل اتحاد جدة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة بفارق 4 نقاط عن الصدارة.

طارق حامد اتحاد جدة
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