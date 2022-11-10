الأهلي يعلن اعتماد أكبر ميزانية في تاريخه.. ويوضح موقف أرض النادي في العلمين

اعتمد مجلس إدارة الأهلي مساء اليوم الخميس أكبر ميزانية في تاريخه على حد وصف بيانه الرسمي.

ونشر الموقع الرسمي للأهلي اليوم الخميس بيانا رسميا جاء فيه التالي:

اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه الذي جرى اليوم أكبر ميزانية في تاريخ النادي، حيث بلغت 3 مليارات و87 مليون جنيه، وحققت صافي ربح قدره 149 مليونًا و853 ألف جنيه.

وقام المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، بعرض الميزانية وأرقامها على مجلس الإدارة بعد اعتمادها من مراقب الحسابات، تلك الميزانية التي عكست جهودًا كبيرة لمجلس الإدارة والقائمين على الملف المالي، والنجاح في تحقيق المعادلة الصعبة بزيادة الإيرادات بما يتواكب مع حجم الإنفاقات الكبيرة على النادي وفروعه الأربعة، وكافة فرقه الرياضية في اللعبات المختلفة.

وفي السياق ذاته حرص محمود الخطيب رئيس النادي على حضور مجلس الإدارة عن طريق الفيديو كونفرانس في ظل تواجده في رحلة علاجية.

وشكر الخطيب مجلس الإدارة على الجهد المبذول في الفترة الأخيرة لتحقيق طموحات أعضاء النادي وجماهيره.

كما استعرض مجلس الإدارة خطة النشاط الرياضي ومشروع الموازنة لعام 2022-2023 والترتيبات الخاصة لانعقاد الجمعية العمومية المقرر لها 28 و29 نوفمبر الجاري.

وعما أثير حول تخصيص أرض للنادي في العلمين لإنشاء فرع جديد للنادي أوضح سعد شلبي المدير التنفيذي أنه لم يتلق أي خطابات من وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية في هذا الشأن.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة الأمر حال وصول خطاب وعرض تلك الدراسة على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسبا لمصلحة الأهلي.