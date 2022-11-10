انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (2) - (1) قادش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد وقادش ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الإسباني.

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ق 88 ناتشو فيرنانديز بدلا من لوكاس فاسكيز

ق 85 التغيير الثاني بنزول إدواردو كامافينجا بدلا من لوكا مودريتش

ق 83 تغيير ريال مدريد الأول بنزول داني سيبايوس بدلا من رودريجو

ق 82 جوووووول البدلاء يشعلون المباراة.. ثيو بونجوندا يسدد والكرة تفلت من كورتوا بعد التصدي ليتابعها ألفارو نيجريدو فيتصدى كورتوا مجددا ليسكنها لوكاس بيريز في الشباك.. 2-1

ق 78 خروج روبن سوبرينو ونزول ألفارو نيجريدو

ق 77 فينيسيوس جونيور يسدد ولكن الحارس يتصدى ببراعة

ق 73 خروج خوان كالا وشوكو لوزانو ونزول خوسيه ماري ولوكاس بيريز

ق 71 جووووووول الكرة تصطدم بالدفاع وتعود إلى توني كروس الذي يسدد قذيفة على حدود المنطقة تسكن الزاوية الضيقة.. 2-0

ق 56 خروج إيفان أليخو وروبن ألكاراز ونزول ثيو بونجوندا وبرايان أوكامبو

ق 54 فيديريكو فالفيردي يسدد والحارس يتصدى

ق 53 عرضية خطيرة تصل إلى روبن سوبرينو الذي يسدد ولكن تيبو كورتوا يتصدى

نهاية الشوط الأول

ق 41 الحكم يتأكد عبر تقنية الفيديو.. الهدف يحتسب

ق 40 جووووووول إيدر ميليتاو يسجل بالرأس بعد عرضية من توني كروس

ق 25 تشواميني يحاول مرة أخرى على حدود المنطقة ولكن تمر الكرة فوق العارضة

ق 11 أليكس فيرنانديز يطلق الرد من جانب قادش بتسديدة علت العارضة

ق 9 لوكا مودريتش يتلقى التمريرة ويسدد ولكن تمر فوق العارضة

ق 5 فينيسيوس جونيور يحاول بتسديدة تصدى لها الحارس جيريمياس ليديسما بسهولة

ق 2 أوريليان تشواميني يسدد من بعيد ولكن الكرة تحلق فوق العارضة

بداية المباراة