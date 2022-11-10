انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (2) - (1) قادش
الخميس، 10 نوفمبر 2022 - 21:58
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد وقادش ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الإسباني.
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ق 88 ناتشو فيرنانديز بدلا من لوكاس فاسكيز
ق 85 التغيير الثاني بنزول إدواردو كامافينجا بدلا من لوكا مودريتش
ق 83 تغيير ريال مدريد الأول بنزول داني سيبايوس بدلا من رودريجو
ق 82 جوووووول البدلاء يشعلون المباراة.. ثيو بونجوندا يسدد والكرة تفلت من كورتوا بعد التصدي ليتابعها ألفارو نيجريدو فيتصدى كورتوا مجددا ليسكنها لوكاس بيريز في الشباك.. 2-1
ق 78 خروج روبن سوبرينو ونزول ألفارو نيجريدو
ق 77 فينيسيوس جونيور يسدد ولكن الحارس يتصدى ببراعة
ق 73 خروج خوان كالا وشوكو لوزانو ونزول خوسيه ماري ولوكاس بيريز
ق 71 جووووووول الكرة تصطدم بالدفاع وتعود إلى توني كروس الذي يسدد قذيفة على حدود المنطقة تسكن الزاوية الضيقة.. 2-0
ق 56 خروج إيفان أليخو وروبن ألكاراز ونزول ثيو بونجوندا وبرايان أوكامبو
ق 54 فيديريكو فالفيردي يسدد والحارس يتصدى
ق 53 عرضية خطيرة تصل إلى روبن سوبرينو الذي يسدد ولكن تيبو كورتوا يتصدى
نهاية الشوط الأول
ق 41 الحكم يتأكد عبر تقنية الفيديو.. الهدف يحتسب
ق 40 جووووووول إيدر ميليتاو يسجل بالرأس بعد عرضية من توني كروس
ق 25 تشواميني يحاول مرة أخرى على حدود المنطقة ولكن تمر الكرة فوق العارضة
ق 11 أليكس فيرنانديز يطلق الرد من جانب قادش بتسديدة علت العارضة
ق 9 لوكا مودريتش يتلقى التمريرة ويسدد ولكن تمر فوق العارضة
ق 5 فينيسيوس جونيور يحاول بتسديدة تصدى لها الحارس جيريمياس ليديسما بسهولة
ق 2 أوريليان تشواميني يسدد من بعيد ولكن الكرة تحلق فوق العارضة
بداية المباراة