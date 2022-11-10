بحضور الحضري.. منتخب مصر الأولمبي يبدأ معسكره المغلق

انتظم منتخب مصر الأولمبي، فى معسكر مغلق، والتي شهدت تواجد عصام الحضري مدرب حراس المنتخب.

ويأتي ذلك ضمن خطة الاستعداد لمواجهة زامبيا فى تصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 .

وقاد البرازيلي روجيرو ميكالى المدير الفني للمننتخب التدريبات مع جهازه المعاون.

وأدي اللاعبون مرانا قويا حرص خلاله المدير الفني على الحديث مع اللاعبين وشرح أفكاره الفنية المطلوب تنفيذها وطالبهم بمزيد من التركيز فى المرحلة القادمة من أجل تحقيق حلم هذا الجيل.

وشهد المران حضور محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري.

وحسم محمد بركات أمس الأربعاء، اختلاف وجهات النظر بين روجيرو ميكالي المدير الفني وعصام الحضري مدرب حراس المرمى.

وشهدت الساعات الماضية اختلاف إيجابي في وجهات النظر بين ميكالي والحضري.

وجاء الاختلاف على خلفية عدد الحراس المقرر انتظامهم مع المنتخب في معسكره المقرر أن ينطلق غدا الخميس ضمن الاستعدادات لمواجهة زامبيا في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا والتي تؤهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وتقام تصفيات إفريقيا في المغرب ويصعد أول 3 منتخبات فيها إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بشكل مباشر.

وتعد مصر حاملة لقب النسخة السابقة التي أقيمت في القاهرة عام 2019 وتأهلت من خلالها إلى أولمبياد طوكيو تحت قيادة شوقي غريب.

وتتوقف مسابقة الدوري في الوقت الحالي بسبب إقامة مؤتمر قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ حتى يوم 18 من شهر نوفمبر الجاري.

وسيتم استئناف مسابقة الدوري يوم 23 من الشهر الجاري بثلاث مباريات مؤجلة.