انتهت كأس الرابطة – مانشستر يونايتد (4) - (2) أستون فيلا.. تأهل الشياطين الحُمر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وأستون فيلا التي تقام في ملعب أولد ترافورد لحساب دور الـ32 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بانتصار يونايتد بأربعة أهداف لهدفين.

ق90+1: جوووووووووووول راااابع عرضية رائعة للغاية من جارانشو قابلها مكتوميناي بتسديدة في الشباك ليؤكد انتصار فريقه.

ق90: رأسية من إريكسن مرت أعلى المرمى بقليل.

ق89: تسديدة مقوسة رائعة للغاية من مكتوميناي ارتطمت بالقائم.

ق78: جوووووووووول برونو فيرنانديز يسجل الهدف الثالث بعد خطأ قاتل من حارس أستون فيلا في تمرير الكرة لترتطم الكرة بمينجز وتسكن الشباك.

ق77: تسديدة قوية للغاية من برونو مرت بجوار المرمى بقليل.

ق77: أولسين يتصدى لرأسية قوية من ماجواير.

ق76: تسديدة من برونو فيرنانديز تصدى لها روبن أولسين.

ق67: جووووووووووول راشفورد يدرك التعادل ليونايتد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق64: راشفورد يهدر هدفا محققا بعدما ضرب مصيدة التسلل وسدد الكرة خارج الملعب.

ق61: جوووووووول دالوت يسجل في مرماه بالخطأ بعد رأسية ليون بايلي.

ق49: جوووووووووووووول مارسيال يدرك التعادل سريعا جدا ليونايتد بعد طولية من دالوت وعرضية من برونو.

ق48: جوووووووول واتكينز يسجل الهدف الأول لأستون فيلا بعد مرتدة سريعة.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: دقيقة وحيدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق19: هدف غير محتسب لبرونو بداعي التسلل على راشفورد قبل تمرير الكرة.

ق12: غياب الفرص الخطيرة حتى الآن.

انطلاق المباراة.