انتهت كأس الرابطة – مانشستر يونايتد (4) - (2) أستون فيلا.. تأهل الشياطين الحُمر

الخميس، 10 نوفمبر 2022 - 21:41

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد وأستون فيلا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وأستون فيلا التي تقام في ملعب أولد ترافورد لحساب دور الـ32 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

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نهاية المباراة بانتصار يونايتد بأربعة أهداف لهدفين.

ق90+1: جوووووووووووول راااابع عرضية رائعة للغاية من جارانشو قابلها مكتوميناي بتسديدة في الشباك ليؤكد انتصار فريقه.

ق90: رأسية من إريكسن مرت أعلى المرمى بقليل.

ق89: تسديدة مقوسة رائعة للغاية من مكتوميناي ارتطمت بالقائم.

ق78: جوووووووووول برونو فيرنانديز يسجل الهدف الثالث بعد خطأ قاتل من حارس أستون فيلا في تمرير الكرة لترتطم الكرة بمينجز وتسكن الشباك.

ق77: تسديدة قوية للغاية من برونو مرت بجوار المرمى بقليل.

ق77: أولسين يتصدى لرأسية قوية من ماجواير.

ق76: تسديدة من برونو فيرنانديز تصدى لها روبن أولسين.

ق67: جووووووووووول راشفورد يدرك التعادل ليونايتد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق64: راشفورد يهدر هدفا محققا بعدما ضرب مصيدة التسلل وسدد الكرة خارج الملعب.

ق61: جوووووووول دالوت يسجل في مرماه بالخطأ بعد رأسية ليون بايلي.

ق49: جوووووووووووووول مارسيال يدرك التعادل سريعا جدا ليونايتد بعد طولية من دالوت وعرضية من برونو.

ق48: جوووووووول واتكينز يسجل الهدف الأول لأستون فيلا بعد مرتدة سريعة.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: دقيقة وحيدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق19: هدف غير محتسب لبرونو بداعي التسلل على راشفورد قبل تمرير الكرة.

ق12: غياب الفرص الخطيرة حتى الآن.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد أستون فيلا كأس الرابطة الإنجليزية
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