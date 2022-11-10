يوفنتوس يقتحم المربع الذهبي بهدف كين وتدخل الـ VAR أمام فيرونا

الخميس، 10 نوفمبر 2022 - 21:32

كتب : FilGoal

مويس كين - يوفنتوس

اقتحم يوفنتوس المربع الذهبي لـ الدوري الإيطالي بالفوز على هيلاس فيرونا بهدف دون رد في الجولة 14 على ملعب مارك أنطونيو بنتيجودي.

سجل هدف اللقاء الوحيد: مويس كين.

ولأول مرة يدخل يوفنتوس للمراكز الأربعة الأولى من الدوري الإيطالي منذ 11 جولة، وبالتحديد بعد الجولة الثانية عندما تراجع من المركز الرابع وحتى الثامن.

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الفوز ارتقى بـ يوفنتوس لأربع مراكز ليصبح في المركز الثالث برصيد 28 نقطة وبفارق 10 نقاط عن نابولي المتصدر و2 عن ميلان الوصيف.

وحقق يوفنتوس فوزه الخامس على التوالي في الدوري الإيطالي، وهو ما يحدث لأول مرة منذ يوليو 2020.

بينما تكبد فيرونا هزيمته الثامنة على التوالي ليواصل تذيل جدول الترتيب برصيد 5 نقاط.

وظهر ليوناردو بونوتشي في المباراة رقم 350 له في الدوري الإيطالي بقميص يوفنتوس ليصبح سابع لاعب يصل لهذا الرقم.

ويختتم يوفنتوس مشواره في الدوري الإيطالي قبل كأس العالم بلقاء لاتسيو، بينما يستضيف فيرونا فريق سبيزيا.

التشكيل

بدأ مويس كين في هجوم يوفنتوس بجوار البولندي أركاديوش ميليك.

وبدأ ماتيا بيرين في حراسة المرمى عوضا عن البولندي فويتشيك تشيزني.

وغاب عن يوفنتوس فيديريكو كييزا وماتيا دي تشيليو وكايو جورجي وصامويل إيلينج وبول بوجبا ودوشان فلاهوفيتش بداعي الإصابة.

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وصف المباراة

في الدقيقة الثالثة من بداية اللقاء، سدد إبراهيما سليمانا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لـ بييرين.

وفي الدقائق التالية حتى الدقيقة 20 واصل أصحاب الأرض السيطرة على الكرة لكن دفاع يوفنتوس لم يجعلهم يشكلون خطورة.

بعد ذلك وحتى الاقتراب من نهاية الشوط الأول استحوذ يوفنتوس على الكرة وضغط لكن لم ترتق محاولاته.

لينتهي الشوط الأول بـ 8 تسديدات للفريقين بواقع 4 لكل فريق، وتعادل سلبي.

في الدقيقة 49 كاد بافل داودفيتش أن يتقدم لفيرونا بعدما لحق بكرة عرضية لكن كرته لم تهز الشباك ومرت بجوار القائم.

واهتزت الشباك لأول مرة في اللقاء، بينية من أدريان رابيو نحو مويس كين الذي أصبح مواجها للمرمى وسدد كرة ارتطمت بيد الحارس وسكنت الشباك في الدقيقة 61 معلنة الهدف الأول لليوفي.

في الدقيقة 76 طالب لاعبو فيرونا بركلة جزاء وبالفعل عاد ماركو دي بيلو حكم اللقاء لمطالعة تقنية الفيديو لكنه رفض احتسابها.

وفي الدقيقة 84 احتسب دي بيلو هذه المرة ركلة جزاء على بونوتشي بعد تدخله على سيموني فيردي، لكن الحكم عاد لتقنية الفيديو وتراجع عن قراره، بعدما تأكد من صحة تدخل ليوناردو.

وكاد البديل الأرجنتيني أنخيل دي ماريا أن يهز الشباك بتسديدة على الطائر لكن كرته مرت بجوار القائم في الدقيقة 89.

وأشهر دي بيلو البطاقة الحمراء مباشرة في وجه أليكس ساندرو البطاقة الحمراء مباشرة بعد عرقلة كيفين لاسانيا في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع.

فيردي انبرى لركلة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء وأطلق تسديدة لم تهدد مرمى بيرين.

وبعد دقيقة سدد فيردي كرة مرت بجوار القائم لتنتهي المباراة بفوز خامس على التوالي للسيدة العجوز.

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