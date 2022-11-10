تشكيل مانشستر يونايتد – دوبرافكا يحرس العرين لأول مرة.. مارسيال وبرونو يعودان ضد أستون فيلا

دفع إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد بالحارس مارتن دوبرافكا لأول مرة في التشكيل الأساسي لفريقه منذ انضمامه له قادما من نيوكاسل الصيف الماضي.

ويستضيف يونايتد منافسه أستون فيلا في ملعب أولد ترافورد اليوم الخميس في دور الـ32 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ولم يتواجد كريستيانو رونالدو في التشكيل الأساسي أو على مقاعد البدلاء.

فيما يعود أنتوني مارسيال للعب أساسيا بعدما دخل كبديل ضد أستون فيلا في لقاء الدوري الأحد الماضي.

ويتواجد كذلك برونو فيرنانديز بعد الغياب عن اللقاء الأخير في الدوري بداعي الإيقاف.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا

في الدفاع: تايريل مالاسيا- فيكتور ليندلوف- هالري ماجواير- ديوجو دالوت

في الوسط الدفاعي: سكوت مكتوميناي- فريد

في الوسط الهجومي: ماركوس راشفورد- دوني فان دي بيك- برونو فيرنانديز

في الهجوم: أنتوني مارسيال